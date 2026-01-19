En vivo
Entretenimiento  / Detienen a Gaby Spanic, actriz de 'La Usurpadora', por presunto porte de drogas: ¿irá a la cárcel?

Detienen a Gaby Spanic, actriz de 'La Usurpadora', por presunto porte de drogas: ¿irá a la cárcel?

Spanic se vio obligada a dar la cara y explicar qué fue lo que ocurrió en migración, asegurando que dicho delito jamás lo cometió

