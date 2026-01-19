Detienen a Gaby Spanic, actriz de 'La Usurpadora', por presunto porte de drogas: ¿irá a la cárcel?

Publicidad
Nuevamente, la actriz venezolana Gaby Spanic, recordada por su papel protagónico en 'La Usurpadora', volvió a dar de qué hablar tras enfrentar una polémica relacionada con un supuesto consumo de drogas, situación por la que estuvo cerca de ser detenida en México al intentar ingresar al país luego de un viaje procedente de Estados Unidos.
La presunta acusación por porte de drogas generó revuelo en varios medios mexicanos, por lo que Spanic se vio obligada a dar la cara y explicar qué fue lo que ocurrió en migración, asegurando que dicho delito jamás lo cometió y que todo se trató de un malentendido.
Según lo mencionado por Spanic durante el programa Hoy de México, las acusaciones de las autoridades no solo dañaron su imagen pública, sino que además la obligaron a enfrentar una posición vulnerable, tras un proceso que, según ella, nunca debió existir.
La actriz señaló que todo habría iniciado tras un live que realizó en Instagram, donde se le veía fumando unos cigarrillos de hierbas naturales, los cuales, afirmó, no contienen nicotina ni sustancias ilícitas. Esto habría llevado a que la percepción de las autoridades mexicanas fuera más severa frente a su caso.
La situación escaló hasta convertirse en una investigación que pudo derivar en un problema legal serio, al punto de existir la posibilidad de ser detenida. “¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta… que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, comentó al recordar el incómodo momento.
Así mismo, Spanic reveló que las autoridades le exigieron el pago de cerca de 600 dólares por dos paquetes de cigarrillos, los cuales, según ella, tenían un valor aproximado de 30 dólares cada uno.
La actriz venezolana también dio a entender que detrás de este episodio podrían existir intereses de terceros que buscan dañar su imagen. De hecho, recordó otros momentos en los que ha sido víctima de situaciones similares. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí que quiere hacerme daño”, expresó.
Por ahora, las autoridades no se han manifestado sobre lo revelado por Spanic, mientras ella asegura que lo vivido fue una forma de humillación. “Ya basta de que me digan conflictiva. Hay alguien detrás de mí que quiere hacerme daño”, reiteró.