Duele muchísimo: Daniela Ospina envía emotivo mensaje por primera Navidad sin su papá

Llegó diciembre y con él la tristeza de muchas personas que no van a poder estar con seres queridos en las festividades. Daniela Ospina, la empresaria y exesposa de James Rodríguez, recordó en sus redes sociales a su papá, quien falleció el 12 de julio de este año.

En una publicación a través de Instagram, Daniela Ospina le dedicó unas emotivas palabras a su padre, quien murió en julio pasado, recordando que esta sería la primera Navidad que estaría sain él.

Publicidad

Aunque la empresaria lo recordó con amor y destacando que fue “el mejor papá”, confesó que de cara a las fiestas decembrinas sentía mucho dolor por su ausencia.

“Un papá, ¡el mejor papá! que Dios me prestó por un tiempo muy corto diría yo. Para mí… un hombre simplemente intachable, que nos entregó lo mejor de sí. Fuimos una familia feliz y aunque lo seguimos siendo hoy siento demasiado su ausencia y no saben cómo he valorado cada segundo que compartimos juntos. Esta es mi primera Navidad sin él y puedo decir que duele muchísimo, pero estoy segura que él está en un mejor lugar que yo”, escribió la modelo en una publicación acompañada de una foto con su hermano David Ospina, portero de la selección, y su mamá, Lucía Ramírez.

Publicidad

Daniela aprovechó para invitar a todos sus seguidores a “cuidar, amar, valorar y atesorar” a cada persona que aman, “como si no hubiese un mañana”.

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.