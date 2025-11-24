En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Dueño de Miss Universo niega fraude en elección de Miss México y anuncia acciones legales

Dueño de Miss Universo niega fraude en elección de Miss México y anuncia acciones legales

La credibilidad del resultado de la competición ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del concurso, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado.

fatima-bosh-afp.jpg
Miss México, Fátima Bosch, habla en el escenario antes del anuncio de la ganadora en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad