El 2025, el año en que Maisak ratificará lo que significa ser una curita para el alma

Era verano de 2024 para varios países en el mundo y de redes sociales apareció un joven a romper la forma de hacer música. ¿Su nombre? Maikel Rafael Rico, conocido como Maisak, quien, a través de TikTok, comenzó a crear su propia comunidad en lo que el llama vallenaticos pa' la disco, una línea de canciones hechas para el despecho y la fiesta.

"Estoy en un momento de luz, de brillo y de trabajo. De mucho sacrificio en cuanto a camellar para hacer las cosas que se requieren muchísimo (…) Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando. Hace 10 años vivo en Medellín y al lado de mi familia, pero se volvió el doble de difícil por esas responsabilidades, entonces fue el doble de trabajo. Hoy en día me siento tranquilo por ese lado e hice el proceso que tuve hasta ahora", dijo en octubre de 2024 en diálogo con Blu Radio cuando su camino comenzaba a crecer cada vez más rápido.

Esta fue la entrevista de 2024 en Blu Radio

¿Qué cambio en tan solo meses?

Ha sido un camino de aprendizajes, crecimiento y nuevas colaboraciones, que, hasta ahora, han hecho que Maisak dejara atrás el mal llamada nombre de "artistas emergente" y se convirtiera en un referente de la música urbana colombiana. Una vez más, en diálogo con Blu Radio, aseguró que la vida le ha sonreído y reiteró que su forma de hacer música no busca más allá de crear conexión de quienes comienzan a seguir su estilo.

"No, a mí me encanta, yo siempre digo que mi música no está en una casilla. Simplemente es lo que me corre en el momento, lo que fluye, lo que sienta. Entonces nada, se me ocurrió el señor marido, que es una canción increíble de paso. Y ahora Descaro 2.0, que es un reggaetoncito, un vallenatico pa' ladico, como digo yo (...) Lo bueno de eso es que la gente vaya como que identificándolo a uno, ¿no? Y dices, pues mira, Maisa puede quedar bien aquí, o no, o me imagino a otro artista, pero que lo nombran a uno siempre es especial, la verdad", expresó.

Al fin comenzó su primera gira nacional pasando por ciudades, no solo importantes para él, sino su propia historia como artista. Por ejemplo, este 14 y 15 de febrero el turno fue para la capital del país con Chía y la Zona T, respectivamente. Según él, Bogotá ha sido una de sus ciudades favoritas y le encanta visitarla por el calor de la gente pese al frío de su clima: "Entonces eso me motiva para cantar bien, para hacerlo bien, para alegrarle el día a la persona (3:09) o ponerle una curita a los sentimientos a cada persona que me escucha".

Maisak // Foto: Instagram @maisak

"No me considero un artista emergente"

En 2024, su éxito 'Se Me Olvida' al lado de Feid le dio un lugar en la escena musical y entró en el listado de "artistas emergentes" que las personas debían conocer, pero, su propio trabajo, le dio un salto al poder estar lado de artistas como Jay Wheeler, Ryan Castro, Andy Rivera y muchos más, que, ahora, lo ponen como un cantante que lidera la escena urbana colombiana.

"Yo no me considero un artista emergente, la verdad. No me considero un artista que hace música y creo que no deberían llamarle artista emergente a ningún talento. Obviamente todos estamos en crecimiento, pero yo no me considero un artista emergente. Considero que soy un artista que está en una etapa muy bonita, que está haciendo el proceso, que está dando buena música, que está representando con música, que al final le cuenta lo que hacemos los artistas. Pero lo que te digo me encanta, igual me encanta el proceso, me digo todo", puntualizó.

¿Qué viene para el 2025?

Por otro lado, Maisak reveló emocionantes novedades sobre su carrera musical. Confirmó que le encantaría realizar otra colaboración con Feid, respondiendo a la insistente petición de sus fans en redes sociales y expresó su esperanza de que esto se concrete este año. Además, anunció el lanzamiento de 'Guerra Perdida', su nuevo tema junto a Andy Rivera; asimismo, también verá la luz su colaboración con Los Esquivel de México, un merengue que promete poner a bailar a todos.

Mencionó que sigue creando nueva música y que tiene en mente otras colaboraciones que el público ha pedido. Sobre su proyección internacional, Maisak compartió que ha estado trabajando con Poo Bear, el productor de Justin Bieber, lo que demuestra su ambición por llegar a nuevas audiencias y consolidar su carrera a nivel global. Como también confirmó que se acerca su primer EP en donde incluirá el tan anhelado vallenato que ha tenido pendiente.

"Y vienen más proyectos, vienen muchos proyectos este año. Muchas colaboraciones, canciones increíbles desde el corazón. Muchos vallenaticos por ahí. Esperamos que la gira de la USA también esté increíble. Y nada, por ahí seguimos como que cosechando, siempre (...) El cierre perfecto es un concierto, una gira, literal. Yo creo que va a ser una gira a final de año, si Dios lo permite también, pero ya más. Esperemos que sea también rápido y hacer arena este año también, si es posible", añadió.

Feid y Maisak // Foto: suministrada

Escuche y conozca más sobre Maisak en la entrevista completa: