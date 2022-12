El beso de Marc Anthony y Jennifer López se robó el show en los Grammy Latino

Sobre el escenario del T-Mobile Arena de la ciudad del juego, Jennifer López y Marc Anthony, que estuvieron casados durante ocho años y que tienen dos hijos, escenificaron hoy en la gala de los Grammy Latino la entrega del galardón Persona del Año, que oficialmente recibió el cantante de origen puertorriqueño en una ceremonia celebrada este miércoles.



Marc Anthony interpretó hoy los temas "I need to know", "Tu amor me hace bien" y "Vivir mi vida", pero la gran historia de la velada llegó inmediatamente después, cuando se lanzó a un impactante dueto con su exmujer Jennifer López cantando una versión de "Olvídame y pega la vuelta", de Pimpinela, que cautivó al público.



"Marc es una leyenda viviente. Va desnudando su corazón y su alma en su viaje musical. Compositor, productor y cantante, es un artista mágico y puro que va regalándonos clásicos que estarán con nosotros siempre", dijo una visiblemente emocionada Jennifer López.



"En nuestro viaje profesional y personal hemos aprendido y crecido juntos. Es mi mentor, mi alma gemela. Es un honor y un gran orgullo darte este premio", añadió.



"Quiero dedicar este premio a todas esas personas que me dijeron que no, que jamás en mi vida iba a lograr lo que he logrado hasta el día de hoy", afirmó, por su parte, Marc Anthony.



"Todas esas personas que me dijeron que era imposible. Quiero decir algo: esto es para vosotros", concluyó con una sonora carcajada.



Finalmente, los cantantes cedieron a la presión y los insistentes reclamos del publico y se dieron un breve beso en los labios.



