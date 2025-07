El día que uno de los pianistas más famosos de EE.UU. se enamoró de la cultura colombiana

Colombia siempre ha sido un país rico en cultura y biodiversidad. Para nadie es un secreto que el estilo de vida en Bogotá y Medellín, pero pese a pertenecer a la misma bandera, no se vive de la misma manera y así sucede con muchas más regiones en todo el país, algo que en su paso descubrió el reconocido pianista Arthur Hanlon.

Pese que nació en Detroit, Michigan, Hanlon encontró su vocación en la música latina y se volvió en el primer pianista en llegar a las listas de Billboard Latin Airplay y el primer en tener un número 1 en la lista Tropical Airplay de Billboard.

Fue a sus 17 años cuando entró a la Manhattan School Music en donde encontró su cariño latino y es que, contó, que el instituto se encontraba en el corazón de un barrio latino, de boricuas, dominicanos, colombianos, mexicanos, venezolanos y muchos más.

“Estamos hablando de los años 90, medios de los años 90, cuando la bachata, salsa, merengue estaba explotando a todas partes. Entonces, yo estaba acostumbrado a tocar en vivo, en editorial, en clubes, desde 15 años. Yo empecé a tocar en clubes latinos, que me parece súper divertido. Y nada, mi experiencia en Nueva York fue una experiencia transformadora. Y pues, aquí estoy en el mundo latino”, contó en diálogo con Blu Radio.

Arthur Honlan y su relación con Colombia

Hace poco lanzó su disco ‘2 Manos, 1 Mundo’ en donde brillaron participaciones colombianas como Manuel Medrano, Carlos Vives y Goyo. Pero dijo que esto no fue sorpresa y era algo que tarde que temprano iba a suceder, reconociendo, además, que con Colombia ha conectado de manera especial y su sabor se puede apreciar en estas letras.

“Lo que tiene Colombia es como la diversidad, ¿no? De las regiones y de la música.Y eso es lo que me encanta y me fascina eso. (…) Entonces, para mí, la magia es en eso, para buscar esos ritmos y para crear algo como diferente. Uno ve esta relación, por ejemplo, con Carlos Vives. Carlos Vives destaca mucho tu talento. Y él me dice, bueno, es que con él yo solo necesito que toque piano y yo ya siento mil emociones. Pues, uno sabe que Carlos Vives en la región es un artista muy importante, uno de los más grandes”, puntualizó.

Al trabajar al lado de Vives aseguró que conoció cosas que, normalmente, no se hablan en un plan turístico. El samario le contó del río Magdalena y sus historias precolombinas, entonces ahí vio inspiración en un blues como si se tratase del río Mississippi.

“El piano es mi mejor amigo y Latinoamérica mi inspiración”

Aunque Hanlon ha explorado muchos géneros —desde la cumbia y la salsa hasta el pop y el bolero—, aún tiene cuentas pendientes con el vallenato. “Me parece súper cool. Ya lo he hablado con Silvestre (Dangond). Mezclar mi piano con el vallenato sería espectacular”, asegura emocionado.

Más allá de la música, lo que más lo ha sorprendido de Latinoamérica es la calidez de su gente. “Los colombianos son musicalmente inteligentes, abiertos a probar cosas nuevas. La diversidad cultural que tienen en sus regiones es impresionante, como si fueran muchos países en uno solo”.

Arthur también ha coqueteado con el género urbano —grabó con Ozuna el tema “Ahora” y trabaja en una colaboración con Omar Montes—, aunque reconoce que adaptar el piano al reguetón no es sencillo: “Hay que encontrar el espacio justo. Está allá, pero hay que buscarlo bien”.