El duro video de la hija de Aida Merlano por críticas sobre fotos desnuda con su novio

Luego de que la hija de la excongresista Aida Merlano publicara una serie de fotos desnuda junto a su novio en una tina, la joven ha recibido centenares de críticas por mostrar momentos muy íntimos con su pareja en redes sociales.

Publicidad

Ante esto, Aida Victoria se vio visiblemente afectada y quedó

demostrado en un video que subió en su cuenta de Instagram, incluso, con lágrimas en sus ojos.

Lea también: ¿Pasada? Hija de Aida Merlano se atrevió a publicar fotos en un tina con su novio

"Quien no esté preparado para ver a otro ser humano libre y feliz, no puede estar aquí. No tolero a quien no tiene la capacidad de tolerar, por eso bloqueo todo lo que me parece irrespetuoso", escribió Aida Victoria en la publicación.

Vea aquí el video:

Publicidad