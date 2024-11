Él es DFZM, el joven que la "rompió" en '+57' al lado de grandes del urbano colombiano

Oriundo de Buenaventura, Valle, Dylan Zambrano, conocido en el mundo de la música como DFZM, es un joven rapero con una corta, pero poderosa carrera artística. A sus 18 años, se ha hecho viral en redes sociales por sus grandes videos rap que lo han llevado ha codearse con grandes artistas y creadores de contenido, incluso, ha sido invitado por Westcol quien valora su talento.

"Están por pasar unas cosas increíbles tanto en mi carrera como en mi vida personal, no saben la felicidad que siento ahora mismo, vamos a seguir rompiendo horrible se los prometo, yo hago música pa ustedes y me encanta que me apoyen de esta manera, los amo siempre, no me voy a cansar de decirlos", dijo hace poco en su cuenta de Instagram, ante de dar un salto en su vida con '+57', la canción de Karol G y Feid que junto a Blessd, Ryan Castro, Maluma y J Balvin.

Para muchas personas en redes sociales, el joven del Valle se robó la mejor parte de la canción al momento de su intervención. Feid, Karol G, Ryan Castro y Maluma lo llenaron de grandes comentarios de orgullo por lo que demostró en pocos segundos que tuvo en la letra. Además, se destaca a ser uno de los artistas revelación más importantes de esta nueva generación del urbano.

Escrita por Keityn y los propios artistas, '+57' es un himno al reggaetón colombiano, producido por el maestro Ovy On The Drums. Con una mezcla explosiva de ritmos y estilos, la canción se convierte en una celebración de nuestras raíces. Cada verso es un grito de orgullo, una invitación a unir y celebrar todo lo que hace a los colombianos.