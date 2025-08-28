El lado 'Afrorockstar' de Hamilton lo eleva a un siguiente nivel: "Este soy yo"

La espera llegó a su fin y el mejor momento del cartagenero Hamilton, el álbum de 'Afrorockstar' en donde recoge todo el trabajo durante los últimos años en 21 canciones, de todo tipo de sabores al lado de artistas como Farruko, Ryan Castro, De La Ghetto, Nanpa Básico, Yelex, Hector Nazza, Maisak y Danilo, entre otros.

El disco cuenta con la producción de reconocidos nombres de la industria como Daramola, The Prodigiez, Derbeat, Zetto, Maff, Golden, Hake, Yelex, Flambo, Noize, Jao Beat y Rafa “Eleven”.

“Este álbum es mi carta de presentación al mundo. Es un homenaje a mis raíces, a Cartagena, pero también aportar a la internacionalización del afrobeats hecho en Colombia”, afirma Hamilton. “En AfroRockstar hay fiesta, hay calle, hay vida… pero, sobre todo, hay verdad y mucha música hecha con el corazón”.

Hamilton // Foto: suministrada

Entre sus temas destacados figuran:

'La Ruta' (ft. Farruko): un hit que ya es un referente del afrobeats latino.



un hit que ya es un referente del afrobeats latino. 'DejaVu': que será una de las favoritas de los oyentes del artista.



que será una de las favoritas de los oyentes del artista. 'Chamba': que mezcla el pop urbano conl afrobeats en un crossover explosivo.



que mezcla el pop urbano conl afrobeats en un crossover explosivo. 'Mi Reina' (ft. Nanpa Básico): bonus track que combina letras románticas con una cadencia afro irresistible.

"La música la hacemos sin esperar un palo global, sino lo que nos fluye. Gracias a Dios porque él nos da la sabiduría (...) Mi equipo y yo transformamos esta escena de la música urbana, lo que tiene que ver con el afro beat. Nosotros vinimos con estos nuevos sonidos, que no están alejados a la champeta, pero de verdad es algo muy bonito", contó Hamilton en diálogo con Blu Radio.

Pese estar "poco tiempo" en la escena, confía que Dios está poniendo los momentos adecuados para lograr grandes cosas. Por eso, cada día es agradecido con las personas del proceso y sus fans, porque, según él, a la final son los que han construído su camino hasta donde ha llegado. Al igual que cualquiera sufre ante los golpes, pero se siente fuerte para poner de frente al futuro: "Siento que es una prueba de Dios para saber si estoy listo para esa bendición".