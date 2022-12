“Él no se ha ido”: conmovedora declaración de La Chilindrina por muerte de su esposo

La actriz María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, habló sobre el drama que vive tras la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, que puso fin a 48 años de matrimonio.

En una entrevista con el programa "Ventaneando", La Chilindrina confesó que este hecho es lo peor que le ha pasado en la vida.

"No tienen idea, lo peor que me ha pasado en toda mi vida hasta este momento, y lo mejor también, porque él no se ha ido, él sigue estando conmigo. Los dos hicimos una promesa de que tanto él como yo, el día que nos fuéramos, estaríamos juntos. Entonces él ha estado conmigo, estoy tranquila", dijo.

Las declaraciones las dio a su llegada a la funeraria, donde dio el último adiós a su marido.

"Siempre va a seguir significando lo mismo porque para mí no se ha ido, para mí, está conmigo", aseguró la actriz.

Gabriel Fernández, quien era la voz del inicio del programa de "El Chavo del 8", con la frase "Este es el programa número uno de la televisión", falleció el fin de semana pasada.

