El secreto de la esposa de Santiago Arias para quedar perfecta tras su embarazo

, reveló cuál es su secreto para tener una

figura envidiable después de tener a su hijo Thiago.

La joven aseguró que lleva dos años sin hacer ejercicio y que, aunque no es amante del deporte, si tiene un truco para quedar perfecta después de dar a luz.

“¿Entonces que he hecho yo, para cuidarme y bajar de peso rápido? No mucho, pero les doy un secreto, un doctor me dijo antes de quedar embarazada que el día que planeara quedar, estuviera flaca y juiciosa con el gym, que, así como estaba cuando quedara embarazada así mismo iba a quedar cuando tuviera el bebé, literal esas palabras quedaron en mi mente…” escribió Karim en su cuenta de Instagram.

Karim también manifestó que la lactancia materna y la buena alimentación la han ayudado a ir recuperando su figura.

