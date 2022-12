El tierno y humilde gesto de Jean Carlos Centeno con una vendedora de fritos

El cantante vallenato Jean Carlos Centeno, durante un concierto y desde la tarima, visualizó a una mujer que tenía en sus manos una bandeja llena de fritos.

Al ver esta escena, el artista recordó la época en la que vendía papas fritas y comenzó a contar su historia y todo lo que tiene que pasar el ser humano para llegar a cumplir sus sueños.

"Es mejor vivir dificultades que obtener todo fácilmente en la vida y ella me recuerda cuando yo viví ese momento. Que Dios la bendiga a ella, me quiero tomar una foto porque su bandeja en la mano y su delantal en su cuerpo me recuerda cuando yo vendía papas fritas y soñaba con estar aquí. Quiero demostrarle que soy de carne y hueso", le dijo Jean Carlos a la vendedora.

Luego, el artista se bajó de la tarima y tomó la bandeja de la señora en la mano y posaron juntos para la foto.

