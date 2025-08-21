Ela Conem, la rola que revoluciona la música a través de su interpretación de la vida

Bogotá: cuna de sueños y de talentos de todo tipo que se esconden en sus calles a través de las nuevas generaciones que se vuelven revolucionaros para expresar su manera de hacer arte, sea a través del teatro o, por supuesto, la música, en donde ellos logran expresar lo que para sus mentes significa vivir, o al menos sentirse así.

Pero desde pandemia (o un poco antes) una mujer ha sido prueba viviente de lo que significa hacer arte en la capital, que a transformado el frío a calor con su expresión “revolucionaria”, según ella, de no tener un límite en sus canciones y en su imagen para convertirse en una “princesa del mal”, dándole sentido a su definición, incluso, como persona.

Gabriela Neira Pava, conocida como Ela Conem, de apenas 20 años, ha crecido rodeada por la música y el arte, desde pequeña los sonidos la seguían y en ellos daba sentido a lo que su corazón muchas veces no tenía la respuesta concreta pese que lo intentara de diferentes maneras.

“Mi abuelo solía cantar como música de Silva y Villalba y así y mi papá, él sí es como de no sé dónde, pero él no es tolimense, y él cantaba rancheras, me inspiró muchísimo, mi papá tiene una voz, yo creo que la voz también la saqué de mi papá, pero sí, muy chévere, como que a mi familia le gusta mucho el tema de los karaokes, de cantar, como la música, siempre les gusta oír músicos en vivo, ir a sitios, como que los anima mucho, les gusta muchísimo en todos los cumpleaños, y así tratamos de que alguien saca la guitarra o cosas así”, contó en diálogo con Blu Radio.

Ela Conem // Foto: Instagram @ela_conem

“No es una carrera de velocidad, sino de persistencia”

Su primer sencillo vio la luz cuando apenas tenía 16 años, es decir, en plena pandemia (2020), que “con miedo” dejó ver su talento al mundo. En su sangre corre el Tolima, pero su crianza ha sido fría como Bogotá, una ciudad a la cual se ha dedicado a darle “cariño” para convertirse en una voz que demuestre al mundo que en la capital existe un talento, igual o mayor al de Karol G, Feid, Maluma, Shakira y otros más que han dejado en alto la bandera en todo el planeta, por supuesto, desde la admiración y respeto que desde pequeña ha crecido en su corazón por estos artistas.

“Creo que más que miedo, como en algún punto, es como el tema de no perder, digamos, mi mamá, ella siempre es como con berraquera, no sé, y eso es algo que siento que es lo más difícil, como uno, por más de que te cierren tantas puertas a uno seguir dándole, dándole, dándole, no es como un miedo específico, sino el tema de decir, no, pues, me dijeron que no acá, pero voy y toco la otra, y así, y como seguir y nunca perder esa fe, yo creo que eso es muy importante, o sea, hoy una frase que me dijo alguien alguna vez, que era que no es una carrera de velocidad, sino de persistencia, que los artistas que uno escucha, Karol G y Maluma, todos ellos le dieron años”, puntualizó.

Pero su admiración artística ha venido de otros matices: “En toda canción hay una historia por contar”, dice, sin embargo, lo cierto es que dentro de su camino ha visto referentes como Lady Gaga, o incluso la música emo de My Chemical Romance para encontrar en su propia expresión una “revolución” de que la música no tiene un límite, aunque define su trabajo como un “electropop” que puede cambiar dependiendo el momento y lo que su corazón transmita en ese punto.

Ela Conem // Foto: Instagram @ela_conem

“Soy una princesa rebelde que mezcla dulzura y fuerza en mi música”

Ela Conem se define como una artista en constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

“Yo soy muy autocrítica, hago una canción y luego pienso que puedo hacer otra mejor”, confiesa. Sin embargo, tiene claros afectos dentro de su repertorio: “Amo ‘Flechada’, es de mis favoritas y la siento muy cercana a mí”. En contraste, menciona “¿Para qué?”, un tema de tintes tecno que adora, aunque reconoce que el público conecta más con su lado sensible que con lo fiestero.

Por un sueño de colaboración, no duda: Karol G es su máxima referente. “Yo la amo con locura, siento que es mi mejor amiga, pero todavía no sabe”, dice entre risas. También admira a Emilia Mernes y artistas de talla mundial como Elton John, con quien asegura “me moriría de emoción” al poder trabajar.

Su vínculo con el cine y el teatro también se refleja en sus videoclips, proyectos que dirige junto a su hermano, cineasta. “Me gusta tener claros los planos, lo que quiero transmitir, hago moodboards y juego con los colores y atmósferas”. Para ella, películas como La historia sin fin o Avatar encajan con su universo sonoro lleno de sintetizadores, mientras que, en el terreno de las series, no duda en elegir Élite, que incluso inspiró parte del concepto de su álbum Solsticio.

En el escenario, Ela se transforma: “Gabriela es nerviosa, pero Ela Conem es la diosa del escenario. Apenas piso el escenario, me vuelvo Britney Spears”. Esa dualidad la conecta con su propuesta estética, donde predominan el rosa y el morado: “Me gusta ser una princesa rebelde, mezclar lo dulce con lo agresivo”.

Próximamente viajará a México, donde tendrá presentaciones en Ciudad de México y Toluca. Además, prepara una versión deluxe de su álbum Solsticio, junto a nuevos sencillos.