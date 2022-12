Elizabeth Loaiza respondió a quien la tildó de lesbiana por comentar foto de Greeicy

Un comentario de una internauta desató el malestar de la modelo Elizabeth Loaiza, luego que le preguntaran si era lesbiana, todo por comentarle un video a la cantante Greeicy.

Greeicy publicó un video en su Instagram y su amiga Elizabeth Loaiza le dejó un comentario exaltando la belleza de la cantante: “las caleñas son como las flores”, fue el mensaje de la excandidata al Concejo de Bogotá.

Una seguidora de las modelos dejó un comentario preguntando si Loaiza era lesbiana,

algo que no le gustó a la caleña.

“Una pregunta, ¿eres lesbiana? Veo que idólatras y mueres por Greeicy…

Ya se me hacía raro que una viejota como vos no tuviera marido”, fue el mensaje que le enviaron.

De inmediato, la modelo respondió aireada diciendo que no lo era, y que, por el contrario, solamente estaba aplaudiendo a Greeicy sin ninguna envidia.

“La respuesta es no, no soy lesbiana. A las personas se les debe aplaudir y valorar lo que hacen cuando se puede, sin egoísmos ni envidias que se guardan las mujeres del común, y eso me hace humana, practícalo. Mi mamá tiene un dicho “abrázame la vida mientras la tengo y nos abraza” (…) Elogiar a una mujer admirable como Greeicy que es de mi tierra, latina, no me debe avergonzar”, escribió la modelo.

