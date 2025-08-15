Ella es Emilia Mernes, la promesa argentina que pisa por primera vez sola Colombia

Oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, Argentina, María Emilia Mernes, de 28 años, ha construido una sólida trayectoria como actriz y cantante, convirtiéndose en una de las figuras emergentes más relevantes del pop latino.

En el mundo de la actuación, muchos la recuerdan por su papel como Sofía Lasso en la primera temporada de Entrelazados o por sus participaciones en La Voz Argentina. Sin embargo, su verdadera proyección llegó con la música.

Emilia Mernes // Foto: suministrada

Mernes comenzó su carrera artística en 2016 como parte del grupo Rombai, con el que recorrió importantes escenarios de Latinoamérica, incluyendo el prestigioso Festival Internacional de Viña del Mar en 2017. Posteriormente, firmó contrato con Sony Music y emprendió su camino como solista, lanzando varios sencillos que rápidamente la posicionaron en lo más alto de la escena pop de su país.

María Emilia Mernes continúa expandiendo su música y su estilo, confirmando que su talento y carisma la seguirán llevando a nuevos horizontes artísticos y, ahora, estará en Bogotá por primera vez en solitaria en un país que, según ella, la enamorado en todos los sentidos y espera dar todo de sí misma en esta presentación. Además, cuenta con una colaboración con Silvestre Dangond:

Así será su concierto en Bogotá

La argentina estará en el Movistar Arena el próximo 17 de agosto tras sus presentaciones en Chile. Ahora, tendrá dos pisos llenos del corazón de Bogotá y será su primera presentación en solitario en el país, pues antes estuvo en un festival en donde tuvo una corta presentación.

“Hola, amigos de Bogotá. ¿Cómo están? Yo soy Emilia y les cuento que este domingo 17 de agosto, voy a estar cantando con ustedes por primera vez. ¡Estoy muy emocionada! Así que nos vemos pronto. Los amo”, dijo, una de las artistas que, si bien en el país hasta ahora comienza a conquistar corazones, en Latinoamérica ha sumado un público importante, llenando, incluso, estadios.