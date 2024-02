Ellos son 123 Andrés, los colombianos que también ganaron en los Grammy

Se trata de Christina Sanabria y Andrés Salguero, una pareja de esposos que conforman el dúo 123 Andrés, una agrupación dedicada a la música infantil y que actualmente están radicados en EEUU para hacer sus canciones educativas y quienes ganaron Grammy.

La agrupación ganó Grammy en la categoría Mejor Álbum Infantil We Grow Together – Crecemos juntos.

La pareja contó en Mañanas Blu, detalles de su música, cómo inició la agrupación y cómo recibieron el galardón entregado anoche en Los Ángeles, EEUU.

Según cuenta Christina Sanabria, ella llegó a integrar el grupo cuando ya existía, por eso el nombre 123 Andrés. “Cuando Andrés recién empezaba este grupo solito, yo trabajaba como maestra. Yo estaba en el aula de las escuelas públicas aquí en Estados Unidos y yo veía cómo la música impactaba a los niños, cómo les ayudaba a aprender de manera alegre. Entonces, bueno, ahí me sumé. ya se llamaba 1, 2, 3, Andrés, y me encanta que rima. 1, 2, 3, Andrés”, contó.

Por su parte, su esposo la exaltó y contó que este álbum con el que ganaron el Grammy tiene casi un 95 % de la voz de su esposa.

Karol G gana su primer grammy a mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito'

Karol G ganó este domingo su primer grammy estadounidense a mejor álbum de música urbana por 'Mañana será bonito'.

"Estoy muy feliz de estar aquí frente a tantas leyendas (...) Mi álbum me ha dado las mejores memorias de mi vida", dijo Karol G después de recibir el premio de manos de Maluma y Christina Aguilera.

La colombiana salió vencedora del apartado que contemplaba al reguetonero Rauw Alejandro con su álbum 'Saturno', y al compositor y productor puertorriqueño Tainy con su primer álbum en solitario 'Data'.

En noviembre de 2023, Karol G triunfó en la gala de los Grammy Latino al llevarse el gramófono en la categoría reina de mejor álbum con el mismo material, más otros dos premios a mejor álbum urbano y mejor fusión/interpretación urbana respectivamente.

A continuación, escuche la entrevista completa con la agrupación en Mañanas Blu: