Momento exacto en que Maluma entrega el Grammy a Karol G: de paisa a paisa

La cantante paisa Karol G vivió una noche histórica al recibir su primer Grammy anglo por su álbum ‘Mañana será bonito’. Así se convirtió en la primera artista femenina en llevarse el prestigioso premio en la categoría ‘Mejor álbum de música urbana’

'La Bichota' sigue cosechando éxitos y brilló en la edición 66 de los Premios Grammy, en una ceremonia marcada por el protagonismo colombiano.

Con un vestido impecable, un cabello liso con visos rosa y una imponente figura, la artista, nacida en Medellín, se sumó a la selecta lista de cantantes colombianos que han ganado un gramófono y que han llevado la música nacional a otro nivel.

Uno de los momentos memorables de la ceremonia se registró cuando 'La Bichota’ recibió el premio por parte de su colega y compatriota Maluma. Instantes que quedarán para el recuerdo con un "Viva Colombia que retumbó el escenario.

“Hola a todos, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia. Esta es mi primera vez en los #GRAMMYs y esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy” (que le entregó Maluma).



¡Que viva Colombia! 💛💙❤️



En inglés, a su manera, habló ante un público que no paró de aplaudirla, de fondo uno de sus grandes éxitos, TQG, tema que grabó en colaboración de la también colombiana Shakira.

“Hello I am Karol G, I am from Medellín - Colombia. This is my first time at Grammys and this is my first time holding my Grammy - Hola soy Karol G y soy de Medellín, Colombia", dijo.

Karol G Foto: AFP

"Esta es mi primera vez en los Grammys y es la primera vez que sostengo mi propio premio. Estoy muy feliz, muy nerviosa, emocionada de estar frente a tantas leyendas que admiro y respeto”, quiso expresarle al mundo la paisa.

Juanes, Shakira, Carlos Vives, El Grupo Niche, Jorge Villamizar (con Bacilos) y Kali Uchis y ahora Karol G lucen con orgullo sus Grammy.

Carolina Giraldo la colombiana que lleva la música en su sangre y a Colombia en su corazón, sigue cumpliendo sueños y este sin lugar a duda marca un hito en su carrera musical, una que está llena de retos, premios y grandes celebraciones.

