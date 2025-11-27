En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Entre Bogotá, nostalgia e inteligencia artificial: Sugey Torres presenta su era musical

Entre Bogotá, nostalgia e inteligencia artificial: Sugey Torres presenta su era musical

Luego de años acompañando a grandes artistas, la intérprete colombiana debuta con un sonido propio y una historia de duelo, reconstrucción y autenticidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad