Entre Bogotá, nostalgia e inteligencia artificial: Sugey Torres presenta su era musical

La música siempre estuvo en sus venas desde pequeña y siempre estuvo lista para subirse a los escenarios, pero el camino la ha llevado a ser parte de otros grandes proyectos hasta el punto de trabajar de la mano de grandes artistas como corista, como lo ha sido con Jorge Celedón o Carlos Vives.

A sus 29 años, Sugey Torres ha recorrido un camino de grandes experiencias más allá de la música. No solo por el modelaje, sino, incluso, dándole vida a ‘Luisa Madrigal’, una de las grandes protagonistas de la película ‘Encanto’ de Disney en 2022, sin embargo, este 2025, sintió que era el momento de seguir su corazón y renovarse así misma para darle vida a su carrera como solista.

Tras más de 15 años de trayectoria como bailarina, corista y actriz, Sugey Torres inició su etapa más personal con ‘Anestesiada’, un sencillo que marca el inicio de su primer álbum y de un viaje emocional donde el duelo, la ansiedad y la sanación se convierten en sonido.

“Siempre estuvo en mí ese sueño de ser una popstar, pero pues yo terminé estudiando por cosas de la vida, comunicación social, que también fue una carrera que me enseñó muchísimo, pero el arte siempre estuvo ahí latente, entonces... Entonces siempre estuvo latente este sueño (…) Tuve esa plataforma para poder trabajar en mi álbum, para poder descubrir esos nuevos sonidos y entender cuál es mi identidad musical”, expresó en diálogo con Blu Radio.



Sugey Torres // Foto: Instagram @sugeymusic

Un camino construido desde el escenario

Sugey comenzó como bailarina a los 17 años, pero su vida dio un giro cuando apareció en el video de Carlos Vives. De allí pasó a Gaira Música Local -proyecto de artistas del samario-, lugar que describe como su verdadera escuela musical, donde cantó durante cinco años en formatos como Pombo Musical y noches en vivo que la llevaron a forjar su presencia escénica.

Su talento la llevó también a la televisión, participando en ‘A Otro Nivel, de Caracol Televisión’. Paralelamente, ha sido corista de grandes figuras y desde hace cuatro años gira por el mundo como parte del equipo de Jorge Celedón.

“Creo que nosotros los artistas somos expertos en eso, nuestra magia es transformar vivencias propias o externas también en una catarsis y en este resultado artístico, entonces pues qué lindo tener esa capacidad de transformar experiencias que a veces son positivas o a veces no, en algo con lo que la gente después se va a poder sentir identificada”, añadió.

“Anestesiada”: una catarsis convertida en canción

El primer sencillo de su álbum, Anestesiada, es también la primera canción que compuso. Durante años creyó que no podía escribir, hasta que decidió arriesgarse y descubrir su propia voz compositiva junto a César Ávila y Charly Triana.

La canción retrata el duelo tras el final de una relación y el impacto emocional que deja una ruptura, abordando temas como la ansiedad, la pérdida de identidad y la reconstrucción personal. “Era mi primera relación y me atravesó por completo”, confesó. “Transformar ese dolor en música fue una catarsis necesaria”.



“Los sueños no tienen fecha de caducidad”

Además de su recorrido musical, Sugey también dio vida a ‘Luisa Madrigal’ en ‘Encanto’, un hito que describe como la realización de un sueño de infancia. Hoy, con ese mismo espíritu, presenta su etapa más genuina como artista solista.

“Bienvenidos a este nuevo sonido”, dijo con emoción. “Espero que conecten con mi música tanto como yo conecté al crearla. Este proyecto es mi realización personal”.