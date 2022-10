Entre lágrimas, Yuranis León pidió respeto a quienes se burlan de físico de su hija

Luego que la intérprete de la famosa canción ‘Sailor Moon’ Yuranis León publicara un video de TikTok en el que aparece bailando con su hija, seguidores en la red social comenzaron a criticar el aspecto físico de la joven, algo que la esposa de Mr. Black no soportó y la llevó a las lágrimas.

Ante esta situación, Yuranis León decidió salirle al paso a esas críticas e insistir en que le había tomado mucho trabajo convencer a su hija para que hicieran ese video, para que al final el resultado fueran los insultos en la red social.

“Muchos comenzaron a destilar ese veneno o a criticar. Mucha gente dice 'es que ustedes se exponen a la burla', yo no me expongo a la burla , yo soy feliz con lo que hago y con el contenido que hago, mi hija es lo contrario a mí. Yo les pido respeto, porque en realidad uno tiene que valorar el esfuerzo que hace otra persona. Porque si ella se quiere tal como es, no entiendo por qué le tiene que afectar lo que digan los demás”, manifestó Yuranis.

A la defensa de la influenciadora, en redes sociales la respaldaron otras personas con comentarios positivos hacia ella y su hija.

“Que perfectas estas viejas que se ponen a criticar a una nena si es gordita o flaquita. Eso es problema de ella, sea feliz y dejen ser feliz a los demás. Mientras ustedes critican, ella trabaja y tiene una mamá que le da todo lo que necesita. Ahora, hay que estar llevada para complacer a las malas lenguas. Que tristeza mejor vean y callen. Que nadie es perfecto”, escribió una usuaria de la red social.

Tras el inconveniente, la cantante optó por volver publicar el video en su Instagram para hacer énfasis en lo orgullosa que se siente de su hija.