Enzo, una promesa colombiana, que es partidaria de que los sueños se hacen realidad

Oriundo de Cartago, Valle, pero con con el corazón de un paisa más por su estadía en Medellín, Enzo, cuyo verdadero nombre es Juan José Sánchez, es un joven soñador que desde hace años se puso la tarea de lograr hasta lo imposible. Pero que no le gusta que le digan José porque se siente regañado cuando lo llaman por su segundo nombre.

"Es un soñar y un peladito que un día comenzó a soñar. A creer que los sueños se podrían cumplir y comenzó a trabajar por ellos, soy partidario de que los sueños se cumplen mientras se sustenten con el trabajo. Encontré mi pasión que es la música y conectar con la gente. Tengo tatuado luz, uno tiene que ser la luz de la gente", confesó en diálogo con Blu Radio.

Pero no es una mentira que, en la actualidad, el mercado urbano se encuentra saturado en Colombia ante la ola de artistas que van apareciendo. Hoy por hoy Medellín se considera una cuna musical importante en la región, pero Enzo ve una oportunidad en Bogotá, que, según él, es la capital de los mil sabores al tener tanto la mente abierta para escuchar cosas diferentes.

'Chao Lola', el último trabajo de Enzo

Esta última canción nació en Medellín al lado de dos grandes amigos que traen una amplia experiencia musical. Nació hace dos años, pero, finalmente se arriesgó a darle luz a la música.

"Yo me enamoró todos los días y me rompen el corazón también. Pero el amor es lo más lindo, me encanta componerle al amor y a la mujer. Siento que esta historia conecta con ese amor que se acabó (...) La misma vida te va dando la respuesta. Cada canción y cada reloj va saliendo en el momento que tiene que hacerlo", dijo.

La colaboración soñada

El colombiano se define como un artista versátil con la capacidad de explorar la música de acuerdo a su gusto y lo que su corazón le exprese: "De mí siempre esperen buena música (...) Quiero explorar nuevos géneros. De niño escuchaba mucha bachata y fui creciendo me fui mezclando con el pop de Justin Bieber", dijo, que, además, confesó que este último es su sueño de colaborar.