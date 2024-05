Epa Colombia revela todo sobre su depresión posparto

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue madre hace pocos meses de la pequeña Daphne Samara. Pero recientemente la influencer colombiana confesó que sufrió de depresión posparto, además de otros problemas de salud mental que la afectaron.

Comentó que presentó problemas de salud mental comunes después de dar a luz. Mediante sus redes sociales aclaró que, si bien la afectó bastante y surgieron en ella diferentes pensamientos, logró salir adelante.

Durante su embarazo, la influencer y empresaria compartió los preparativos que había hecho para el nacimiento de su hija, pues desde el anuncio de su embarazo mostró su emoción de querer formar una familia.

Además de mostrar sus momentos buenos, también dio a conocer los malos, dando a entender que su embarazo estuvo lleno de síntomas que la afectaron y la llevaron a acudir a centros médicos.

“Me dio mucha depresión, mucha ansiedad, muchos malos pensamientos, me pasaron muchas cosas, no sé por qué, como no fue un embarazo normal”, señaló Epa Colombia.

Actualmente, después del nacimiento de la bebé, sus síntomas prenatales desaparecieron como lo dio a conocer, pero después de dar a luz quedaron en ella algunas secuelas, según lo indicó en redes sociales.

En las que se encuentran no solo afectaciones físicas sino también mentales. Señalando que sufrió de depresión posparto, pero nunca se le pasó por la mente cometer una locura como lanzarse del balcón.

A pesar de todas sus complicaciones, Epa Colombia muestra su felicidad por ser madre y comparte constantemente en sus redes sociales a su bebé, mostrando cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida.