En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Equipo de Yeison Jiménez se pronuncia tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo

Equipo de Yeison Jiménez se pronuncia tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo

El cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, falleció tras un siniestro aéreo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad