Equipo de Yeison Jiménez se pronuncia tras el fallecimiento del artista en un accidente aéreo

A través de sus redes sociales, el equipo del cantante Yeison Jiménez confirmó y se pronunció sobre su fallecimiento, ocurrido este sábado 10 de enero de 2025, luego de sufrir un accidente aéreo en una avioneta en zona rural de Paipa, Boyacá.

En el mensaje publicado, destacaron no solo su faceta artística, sino su dimensión humana. “Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”, señalaron.

Fallece Yeison Jiménez, cantante de música popular Foto: AFP

Asimismo, informaron que el cantante viajaba acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, quienes también perdieron la vida en el siniestro. Se trata de Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, además del capitán Fernando Torres.

“A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro”, expresaron.



En el comunicado, el equipo del artista pidió a los medios de comunicación y a los allegados prudencia en el manejo de la información y respeto por la privacidad de las familias, al tiempo que agradecieron las múltiples muestras de solidaridad recibidas desde distintos lugares del país.

“Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que sí se puede salir adelante”, añadieron.

Finalmente, indicaron que en las próximas horas se dará a conocer información oficial sobre los actos de despedida del artista.