Eso no se debe decir en público: Lina Tejeiro a Aida Victoria Merlano por candente revelación

Lina Tejeiro y Aida Victoria Merlano se convirtieron en tendencia este fin de semana por un video donde una candente revelación salió a luz en medio de bromas y juego de amigas.

A través de sus historias de Instagram, Merlano confesó que no es ella quien “acosa” a Tejeiro como muchos seguidores le han dicho, por el contrario, es la bella actriz quien “le roba picos” y “le agarra la nalga”.

“La gente cree que yo te acoso a ti. Tú me ves, me agarras la nalga y me robas picos, sí señor”, dijo Aida entre risas. A lo que Lina Tejeiro le respondió que “eso no se tiene que decir en público”.

Además, en medio de las bromas, Aida Victoria Merlano agregó que “tenía que decir” ese detalle de su amistad.

Vea el video aquí: