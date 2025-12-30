Estos artistas colombianos sorprendieron y superaron todas las expectativas este 2025

Pasó otro año en donde la música colombiana fue protagonista en la región de manera especial. No solo en materia de premios y reconocimientos, sino en un crecimiento en reproducciones de géneros como el afrobeat o la aparición de nuevos artistas que en poco tiempo se volvieron en los favoritos de todos.

Los artistas más escuchados de Colombia: Blessd, Feid y Beéle // Fotos: AFP y Spotify

No obstante, hubo cinco en especial que se destacaron por encima de los demás. Una consulta a 100 personas hecha por Blu Radio destacó a cinco en especial (con menciones a otros) en donde pasaron de “promesas” o que se consolidaron como artistas “de otra liga”.

Estos fueron Beéle, Nanpa Básico, Juliana, Hamilton, Aria Vega y Kris R, quienes obtuvieron la mayoría de los votos, de 100 al menos 83 personas votaron a favor del ‘Borondo’ del barranquillero. Los demás fueron así:



Beéle: 83 votos. Juliana: 75 votos. Nanpa Básico: 73 votos. Hamilton: 54 votos. Aria Vega: 44 votos. Kris R: 35 votos.

Menciones especiales:



Nico Hernández: 33 votos. Elder Dayán Díaz: 31 votos. Martin Elias Jr: 16 votos. TIMO: 15 votos. Zaider: 15 votos.

Cabe recordar que cada persona podía elegir cinco artistas y ese fue el conteo de votos. Participaron periodistas, personas del común y cercanos a la industria, entre otros.

Estos artistas se destacaron más allá de una encuesta, pues los tres primeros tuvieron ‘sould out’ en su primera vez en el Movistar Arena siendo de los mejores valorados por diversos portales de entretenimiento. Además, en el caso de Hamilton, Aria Vega y Kris R, sus reproducciones crecen rápidamente y sus canciones ocupan principales listas de reproducción en pocos meses, cuando en 2024 no llegaban ni a la mitad de lo de ahora.



En 2024, Kapo, Luis Alfonso, Maisak y Ela Taubert fueron, tal vez, los más sorprendentes ya que, en su momento, no eran ni conocidos ni escuchados y sus listas explotaron en cuestión de meses hasta llegar a quedarse con premios de talla internacional; ahora, el turno es de esta nueva camada de artistas que llegan con propuestas frescas a conectar también con otras generaciones.

Consultado con expertos y otros medios, la mayoría coinciden en la importancia e influencia de estos seis artistas en este 2025 para escribir un antes y un después en sus carreras (impulsados o no por otros cantantes).

Ryan Castro, Blessd, Kapo, Maisak y Ela Taubert // Fotos: AFP y suministrada

Los artistas que sorprendieron en este 2025

Beéle

No hay duda de que el artista del año en este 2025 fue el ‘Borondo’ de Brandon de Jesús. Si bien su trabajo viene de años y sacrificios -dicho por Big Ligas en diálogo con Blu Radio-, su mejor momento fue este y superando así mismo sus expectativas.

Un artista que inicialmente comenzó a hacerse conocido por polémicas en redes sociales, pero que con canciones como “Mi Refe” y “Frente al mar” empezó a conquistar corazones. Pero “La Plena” y su álbum Borondo fueron un antes y un después en su carrera, ocupando el top 50 global y quedando con la producción más escuchada del año en Colombia.

Beéle // Foto: Instagram @beele

Prueba de ello fue el récord de ocho Movistar Arena en apenas un mes, algo poco visto en Colombia y que ni Morat ni Feid pudieron hacer en su momento. El afrobeat de Beéle llegó duro a la industria colombiana y su crecimiento no parece detenerse. Lo que era un “emergente” aún a mediados de 2024, ya se consolidó como un referente no solo en el país, sino en toda la región.

Cerró el año con un EP al lado de Ozuna y un sencillo con Elvis Crespo, esperando que este 2026 sea aún más exitoso en su carrera y lleno de más oportunidades para el afrobeat, un género que parece liderar ampliamente.

“La Plena” fue la mejor canción del 2025 en Colombia -cifras que Spotify también confirmó- y en la encuesta realizada, más del 70 % opinó lo mismo. Demostrando que este ‘Borondo’ hasta ahora comienza.

Juliana

La colombiana, sin duda, fue una revelación tremenda en este 2025. Su Movistar Arena fue una noche inolvidable y gracias a "La Pista", su mayor trabajo de toda su carrera consolidó que llegó a imponer el ritmo más criollo para poner a bailar a todas las generaciones.

Juliana // Foto: Warner Music

Canciones como “La Colombiana”, “Manhattan”, “Aurora”, “Cara de idiota”, “San Fernando”, “Flores de Primavera”, entre otras, de su álbum, al igual que otras que ha lanzado con el paso de los años, como su participación en ‘La Primera Vez’ de Netflix, dejaron una posición en donde Juliana no solo conecta con el público a través de la música, sino de sus corazones.

Fue telonera de Maluma en su “Bogotá en el Mapa” y estuvo del mando de grandes artistas que, ahora, la ven como una referente pop colombiana que no se cansa de gritarle al mundo de lo orgullosa que se siente de ser de Colombia.

Su tour por Colombia fue un éxito y dejó el eco de que, incluso, debieron ser más fechas. Seguramente en 2026, en febrero cuando vuelva al Movistar Arena, seguirá labrando ese camino en donde impone sentimiento, moda y corazón colombiano y pone a conocidos y desconocidos a bailar en una misma pista.

Nanpa Básico

El trabajo de este artista ha tenido un largo recorrido desde el rap en donde ya tenía un público consolidado, incluso, desde antes de pandemia. Pero su nicho aún era cerrado y fue hasta 2025 en que su burbuja estalló y más personas conectaron su idea de hacer música.

De esos artistas que ya merecían que el mundo les reconociera su trabajo y esto sucedió hasta este 2025. Dos ‘sould out’ en la arena de la ciudad que lo vio crecer y que creyó en su proyecto desde el primer momento, además de un apoyo tremendo de la nueva industria de la música colombiana.

Nanpa Básico // Foto: Facebook Nanpa Básico

Más de 10 años de trabajo que, al fin, le dan un espacio en las grandes ligas y más que merecido. Lo de Nanpa es un comienzo interno de la mano de una creencia que arrancó cuando aún era joven, idea con la que conectó con miles de adolescentes en Bogotá y que, ahora, lo ven con respeto y admiración.

El 2026 apunta a seguir dándole crecimiento a Nanpa Básico, que no solo se volvió en un coleccionista de poemas en sus canciones, como “Me Da Lo Mismo”, “Hasta Aquí Llegaré”, “Canela”, “Pelinegra”, entre otras, sino en un viaje de emociones con letras que reflejan la realidad de la vida.

Hamilton

El trabajo del ‘Afrorockstar’ viene desde 2023 empezando a sonar y sus sencillos poco a poco le habían dado un espacio en la industria. Sin embargo, este 2025 fue un antes y un después, que si bien había rozado en 2024 cuando salió “A Poca Luz” al lado de Ryan Castro, terminó de estallar este año con su álbum “Afrorockstar”, no solo por las colaboraciones, sino los poderosos mensajes que puso en sus canciones.

En Spotify, el cartagenero alcanzó cifras que nunca en su carrera había logrado y el respeto, admiración y cariño que le ha dado Ryan Castro, sin duda, le ayudado en este crecimiento que ya le permitió tener su primer concierto en el Royal Center de Bogotá con ‘sould out’.

Hamilton // Foto: suministrada

El 2025 fue un año definitivo en la carrera de Hamilton y marcó el inicio de su consolidación como una de las nuevas caras más relevantes del urbano en Colombia. El artista cartagenero alcanzó hitos clave en su proyección digital, superando los 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify en su momento peak y manteniéndose, en promedio, por encima de los 2 millones durante gran parte del año. Estas cifras reflejan un crecimiento sostenido y una conexión cada vez más fuerte con el público, posicionándolo dentro del radar principal de la escena urbana nacional.

Durante el año, Hamilton lanzó varias canciones que se volvieron virales y ampliaron su alcance. “Mi Reina”, junto a Nanpa Básico, superó los 40 millones de reproducciones, mientras que “4 Life”, en colaboración con Ryan Castro, alcanzó el número uno en la radio a nivel nacional y se mantuvo por más de dos meses en rankings como el Hot 100 de Billboard Colombia, logrando entrar al top 10 en noviembre. Además, presentó su primer álbum, 'Afrorockstar', un proyecto con el que consolidó su concepto musical alrededor de los afrobeats y que impulsó un crecimiento de oyentes superior al 1.900 % frente a su promedio habitual, colocando seis canciones entre las 50 más virales de Spotify Colombia en septiembre.

Aria Vega

Del Caribe colombiano al mundo, la barranquillera llegó a revolucionar las listas de reproducción de un día para otros. Pese que su trabajo comenzó en 2020, consolidó un éxito en este segundo semestre del 2025 con “Agua E’ Panela”, “Ay Mama” y “Costeñita”, conquistando en cuestión de meses un gran público.

Mariana Padilla Pérez Campo Vega nació en Barranquilla y en su música lleva su tierra a lo más alto. No solo en el ritmo de sus canciones, sino en su propia esencia como artista en donde le quiere decir al mundo que la arenosa es cuna de grandes talentos, no por nada de allí apareció Shakira.

Aria Vega // Foto: Instagram @ariavegamusic

Aria Vega, reconocida como “La Nena de Quilla”, se consolida como una de las voces femeninas más influyentes del panorama musical del Caribe colombiano. Con una propuesta artística que celebra la identidad costeña, la libertad creativa y la nostalgia tropical, esta cantante barranquillera ha construido un sólido legado musical y cultural.

“Siento que mi música es un puente entre mi tierra y el mundo; mi responsabilidad es llevar nuestra cultura con orgullo”, afirma Vega, quien en 2025 presentó Agua e’ Panela (cule_nota), un proyecto que reafirma su evolución sonora y su profundo amor por la tierra que la vio nacer. Con temas virales como “Abanico Sanyo” y “Ay Mamá (mi tiburón)”, su propuesta ha traspasado fronteras, posicionándola entre los mil mejores artistas de latin folk según Chartmetric y alcanzando un crecimiento del 111 % en escuchas de Spotify.

Fue seleccionada para EQUAL Andes de Spotify y recientemente ganó el Premio Luna a Urbana Revelación con “Agua e’ Panela”. Con más de 700.000 oyentes mensuales y 3.5 millones de visualizaciones en YouTube, Aria Vega continúa consolidándose como una figura clave en la nueva generación de artistas caribeños que llevan la cultura, el ritmo y la esencia de su región al mundo entero.

Kris R

El artista cerró el año 2025 con cifras que confirman su consolidación como uno de los fenómenos más importantes de la música urbana actual. Con más de 880 millones de streams a nivel global y un crecimiento del 550 % en sus escuchas con respecto al año anterior, el cantante no solo ha dominado las plataformas digitales, sino que también se ha posicionado como un referente entre el público joven, especialmente en Colombia, México y España.

Según datos revelados por plataformas de Spotify, el 78 % de su audiencia tiene entre 18 y 34 años, lo que confirma su fuerte presencia entre las nuevas generaciones. Kris R es hoy el octavo artista más escuchado en Colombia, país que se ha convertido en uno de sus principales bastiones de apoyo musical.

Kris R // Foto: suministrada

Durante 2025, Kris R colocó cuatro canciones dentro del Top 100 global, una hazaña que pocos artistas logran. Temas como “Las Piponas”, “Aceite de Coco”, “Yogurcito Remix” y “Chococono” superaron cada uno la marca de 20 millones de streams, consolidando su propuesta musical como una combinación efectiva entre lo experimental, lo urbano y lo emocional.

El estilo de Kris R. se caracteriza por una fusión entre lo cotidiano y lo irónico, sin perder profundidad. Sus letras, que oscilan entre lo lúdico y lo sentimental, han capturado la atención de una audiencia que busca autenticidad y frescura en los sonidos.