En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cifra desempleo
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Estos artistas colombianos sorprendieron y superaron todas las expectativas este 2025

Estos artistas colombianos sorprendieron y superaron todas las expectativas este 2025

Iniciaron el año bajo el título de “promesas” hasta convertirse en artistas consolidados con una convocatoria especial de público en sus presentaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad