Estos podrían ser los artistas del Estéreo Picnic 2026: Sabrina Carpenter a la cabeza

Una sorpresa total para los fans del Festival Estéreo Picnic 2026 (FEP) el anuncio que, el próximo jueves, 28 de agosto, saldría el cartel oficial de los artistas que harán parte de este evento en el Parque Simón Bolívar en el mes de marzo, pues así lo confirmaron desde Argentina, Brasil y Chile por parte del Lollapalooza.

Esto encendió las redes entres los fans de los posibles rumores y, según portales de música en los países mencionado, la “confirmada” para la edición 2026 sería la reconocida estadounidense Sabrina Carpenter, que sería headliner del festival, pero a su lado también habría otros artistas.

Sabrina Carpenter // Foto: AFP

Estos podrían ser los artistas del Estéreo Picnic 2026

Primero hay que recordar que el Lollapalooza y el Festival Estéreo Picnic (FEP) comparte línea de artistas años tras año, esto gracias a que los organizados se encuentran alineados para poder cerrar la visita en cada uno de ellos, por ende, si en Argentina confirman a un cantante es casi probable que en Colombia también esté.

Ahora, desde Argentina diversos medios como el Clarín han mencionado en la lista de probables a Tyler, The Creator, Deftones, Luke Combs, Twice y A$AP Rocky. Al igual que portales especializados de Argentina ponen en la lista a artistas urbanos como De La Rose o Dei V.

Chappell Roan, Tyler The Creator y Twice, posibles artistas del Estéreo Picnic 2026 // Fotos: AFP

Por otro lado, en TNT Chile han perfilado no solo a la estadounidense, sino que han agregado el nombre de Chappell Roan, además de Lorde, Doechii, Peggy Gou, Fujii Kaze y Katseye. Pero sus principales candidatos son los mencionados en Argentina y, por supuesto, Carpenter.

“Los artistas que han sido filtrados en medio de sus negociaciones con Lollapalooza Chile son: Sabrina Carpenter, Deftones, Lorde, Tyler the Creator, Katseye, Doechii y Fuji Kaze”, informaron de la revista Rock & Pop.

En Brasil la línea va por el mismo lado, es decir, que todo apunta que estos artistas, o algunos de ellos, serán parte del cartel oficial del FEP con Carpenter como headliner a la espera de la confirmación oficial de Páramo Presenta, organizadora del evento.