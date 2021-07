Exigente Desafío a muerte eliminó a participantes claves de Alpha y Beta

Este miércoles el Desafío The Box citó a Camila, Paola, ‘Acho’ y ‘Olímpico’ en el Box negro para definir su continuidad en la competencia con una exigente prueba.

El primer turno fue para las damas, Paola tuvo una clara ventaja sobre Camila durante la prueba y gracias a su tranquilidad logró terminarla con éxito.

“En ese tramo me fallaron completamente los brazos, no me daba el agarre, ya me dolía mucho el hombro”, dijo Camila en medio de lágrimas.

Por su parte, ‘Olímpico’ aprovechó que a ‘Acho’ se le cayeron todos los cubos que estaba acomodando en una balanza y continuará otro ciclo más en el Desafío.

"Siempre quise competir con 'Olímpico', porque es uno de los mejores. Diría mentiras si digo que estoy contento, la verdad estoy triste, quería llegar a la final", expresó 'Acho'.

Vea aquí el Desafío a muerte:

Vea aquí el capitulo completo del Desafío: