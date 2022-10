Face It Alone: la nueva canción de Queen que revive la voz de Freddie Mercury

Con una buena noticia se despertaron los seguidores de la popular banda Queen este 13 de octubre, pues la popular banda británica sacó a la luz una canción que revive la voz de Freddie Mercury: ‘Face It Alone’.

El nuevo tema, interpretado por Mercury, fue grabado en 1989 y llega a millones de oídos gracias a la publicación del álbum ‘The miracle Super deluxe’, una reedición de la edición publicada en 1990, que llegará el próximo 18 de noviembre.

“Lo miramos muchas veces y pensamos, oh no, realmente no podemos rescatar eso. Pero, de hecho, volvimos allí y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: 'Está bien, podemos hacer esto y esto', contó el guitarrista Bryan May en entrevista con la BBC . A su vez, el baterista Roger Taylor indicó que la nueva canción es “una joya de Freddie” que el mundo debía conocer.

La banda británica reveló que, junto a esta nueva canción, llegarán otras cinco piezas inéditas para revivir la voz de Freedy Mercury, la misma, que, según ellos, un día enamoró al mundo entero.

Pasaron 10 años para que el mundo volviera a escuchar una nueva canción de Queen, pues la última que se publicó fue el dúo de Michael Jackson ‘There Must Be More to Life Than This’.

Después de que en noviembre de 1991 muriera Freddie Mercury a manos del VIH, la música del hombre Tanzania sigue vive en cientos de fanáticos de la popular banda. Queen fue una de las pioneras del rock junto a ‘Guns N’ Roses’, ‘Rolling Stones’, ‘Pink Floyd’, ‘AC/DC’, entre otras.

Varias canciones de Queen se han inmortalizado a lo largo de los años y siguen siendo escuchas por millones: ‘Bohemian Rhapdosy’, Somebody to Love’, ‘I want to break free’, entre otras.

