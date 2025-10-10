Falleció Carlos Barbosa, leyenda de la televisión colombiana, a los 81 años

La televisión colombiana amaneció de luto este viernes 10 de octubre, tras confirmarse la muerte del reconocido actor Carlos Barbosa Romero, a los 81 años de edad.

El artista falleció en la noche del 9 de octubre, luego de luchar durante varios años contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea.

La noticia fue confirmada por su esposa y compañera de vida, la también actriz Miriam Bohórquez, quien señaló que el actor “murió tranquilamente, tras varios años de enfermedad”.

Barbosa deja una profunda huella en el arte colombiano gracias a su versatilidad, compromiso y su paso por algunas de las producciones más recordadas de Caracol Televisión como 'El Divino', 'Vuelo secreto', 'La Saga, negocio de familia', 'Bermúdez y El Clon'.



El recuerdo de Fabio Rubiano: “Era un maestro en el set”

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el actor y director Fabio Rubiano, quien compartió pantalla con Barbosa en la comedia 'Vuelo Secreto', recordó al maestro con admiración y gratitud.

“Carlos siempre fue un gran actor. Me acabo de enterar de su muerte y me parece muy triste. Si uno revisa los canales del Teatro Colón, ahí aparece su nombre en las primeras obras. Era un hombre profundamente ligado a la actuación”, contó Rubiano.

Rubiano también habló sobre los años en que compartieron escena bajo la dirección de Mario Rivero, quien más tarde dirigiría 'Yo soy Betty, la fea'. En 'Vuelo Secreto', Barbosa interpretó al jefe de oficina, un personaje autoritario y machista, que en su momento provocaba risas, pero que hoy sería imposible de emitir.

“Con Carlos hacíamos una comedia que hoy no podría existir. Había abuso laboral, acoso, intentos de violación, maltrato... todo lo que ahora sabemos que está mal. Pero en esa época no éramos conscientes. Carlos lo entendía con humor y lo transformaba en actuación. Era un tipo que enseñaba con el ejemplo”, recordó el director de Teatro Petra.

El actor también compartió anécdotas de los días de grabación, entre ellas, la forma en que su propio personaje entró a la serie:

“Yo entré a 'Vuelo Secreto' cuando Armando Gutiérrez se retiró. Mi personaje se disfrazaba de mujer para poder conseguir trabajo, porque el jefe —interpretado por Barbosa— no contrataba hombres. Desde entonces, Carlos me decía ‘el hippie transformista’. Tenía un humor agudo, pero siempre respetuoso”.

Rubiano destacó que Carlos Barbosa pertenecía a una generación de actores que provenían del teatro, una escuela que moldeó la televisión colombiana de los años 80 y 90:

“Carlos venía de ese teatro serio, del TPB, de La Candelaria, del Teatro Libre. Era un hombre de método, con disciplina. De esos actores que enseñaban sin decir mucho. Los que llegamos después le debíamos el camino”, señaló Rubiano.

Además de su talento actoral, sus compañeros lo recuerdan como un hombre sencillo, de humor tranquilo y gran compañerismo. “Siempre estaba con su esposa, Miriam. En las giras, en los sets, en los ensayos. Era una pareja entrañable”, agregó Rubiano.

¿Quién era Carlos Barbosa?

Carlos Alfonso Barbosa Romero nació en Cali, Valle del Cauca, el 15 de enero de 1944. Aunque en un principio estudió Arquitectura en la Universidad del Valle, pronto descubrió su verdadera vocación en el teatro universitario, donde comenzó una carrera que lo llevaría a formar parte de la Compañía de Teatro Nacional de Colombia.

Su talento lo llevó a trabajar en escenarios emblemáticos como el Teatro Popular de Bogotá (TPB) y el Teatro Colón, donde su nombre aparece en los afiches de las primeras producciones de los años 60.

Carlos Barbosa será recordado por su capacidad de dar vida a personajes entrañables y complejos. Su interpretación de Eurípides, el peluquero homosexual en 'El Divino' (1986), rompió esquemas en una televisión aún conservadora, abriendo camino a nuevos discursos en la pantalla.

En 'Vuelo secreto' (1992–1998), su papel como el jefe “terrible” marcó a toda una generación de espectadores que hoy evocan esa época con nostalgia.

Actores, directores y televidentes coinciden en que su partida deja un vacío difícil de llenar. Carlos Barbosa, el hombre que hizo reír, reflexionar y emocionar a Colombia, será recordado como un referente del arte dramático nacional.