Agente del Inpec tumbó a periodista de Noticias Caracol: este fue el motivo

Este martes 24 de septiembre, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue citado a la Corte Suprema de Justicia para declarar en contra de las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta, el senador Julio Elías Chagüi y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, quienes son investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la entidad.

Ante esto, Olmedo López llegó fuertemente protegido a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración en contra de la representante a la Cámara, Berenice Bedoya.

El exfuncionario aseguró que se encuentra dispuesto a comparecer cuantas veces sea necesario ante la justicia. Sin embargo, una situación particular ocurrió en el momento de su ingreso.



Periodista se cayó en medio de la llegada de Olmedo López

Durante la llegada de Olmedo López a la Corte Suprema, quien se encontraba custodiado por razones de seguridad, una periodista de Noticias Caracol intentó obtener algunas palabras del exdirector de la UNGRD.

Mientras caminaba a su lado, López estaba acompañado por guardianes del Inpec cuando la comunicadora perdió el equilibrio y terminó cayendo al suelo. Aunque las autoridades intentaron auxiliarla, la caída no permitió levantarla de inmediato, lo que generó un momento inesperado que causó sorpresa entre algunos presentes.



Investigación contra Olmedo López y senadoras

Olmedo López, exdirector de la UNGRD, declaró ante la Fiscalía el 15 de julio de 2024 sobre presuntas maniobras del Gobierno para sacar adelante la reforma pensional en el Congreso. Según su testimonio, habría recibido instrucciones del exministro Luis Fernando Velasco para asistir a la Comisión Séptima del Senado, donde contactó a la senadora del Mais, Martha Peralta, y a la congresista Berenice Bedoya.

López afirmó que, a través de ellas, se gestionaron contratos y cargos en la UNGRD como mecanismo para conseguir apoyos a la reforma. Según lo dicho, Peralta coordinaba el proceso y le envió una lista de 23 nombres para vinculación laboral, de los cuales 12 terminaron contratados en la UNGRD y en la Fiduprevisora.

Tanto Peralta como Bedoya han rechazado estas acusaciones, mientras que Velasco señaló que López actuaba por cuenta propia. El caso continúa bajo investigación judicial y mantiene la atención pública sobre los alcances de la corrupción dentro de la entidad.

