Fans de Andrés Cepeda quedaron tristes tras inesperado anuncio: "Perdón"

A pocos días que comenzara su gira en Estados Unidos, el artista bogotano Andrés Cepeda confirmó el aplazamiento de todas las fechas por “motivo de fuerza mayor”, que se llevarán a cabo ahora hasta mayo de 2026. Un cambio que muchos no tomaron de la mejor forma en redes sociales.

“Queremos informar a todos nuestros fans y seguidores de los Estados Unidos que, por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos hemos visto obligados a reprogramar los conciertos de la gira ‘Nuestra vida en canciones’ en Estados Unidos. Esta medida responde a motivos logísticos de fuerza mayor que enfrentan nuestros empresarios”, indicaron en el comunicado.

Esta noticia fue “un balde de agua fría” para los fans del bogotano, que esperaban desde hace meses por su show y él, pero esperan que todo logre solucionarse para que en 2026 se pueda llevar a cabo la gira sin mayores inconvenientes.

“Queremos agradecer profundamente su comprensión, paciencia y lealtad. Su apoyo incondicional significa todo para nosotros nos motiva a seguir preparando con todo cariño los conciertos que pronto compartiremos juntos. Nos vemos muy pronto en los escenarios”, expresaron, pidiendo “perdón” por los inconvenientes.



¿Cuáles serán las nuevas fechas de Andrés Cepeda en EE.UU.?

Mayo 10: Chicago.

Mayo 12: Lynn, Massachusetts (Boston).

Mayo 13: Nueva York.

Mayo 15: Nueva Jersey.

Mayo 16: Washington.

Mayo 18: Atlanta.

Mayo 19: Tampa, Florida.

Mayo 21: Orlando, Florida.

Mayo 21: Miami.

Andrés Cepeda pide perdón y agradece el cariño

“Queremos agradecer profundamente su comprensión, paciencia y lealtad. Su apoyo incondicional significa todo para nosotros y nos motiva a seguir preparando con cariño los conciertos que pronto compartiremos juntos. Nos vemos pronto en los escenarios”, expresó Cepeda por lo sucedido y prometió que serán shows especiales ante esta emergencia que obligó el aplazamiento parcial de la gira, que, inicialmente, a finales de octubre de 2025 e iría hasta diciembre.