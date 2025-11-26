Fans de Taylor Swift podrán revivir su 'Eras Tour' a través de docuserie

El fenómeno que marcó la industria musical en los últimos años vuelve a escena con el lanzamiento del tráiler de 'Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era', una serie documental de seis episodios que profundiza en el desarrollo, el impacto y los momentos desconocidos de la gira mundial que llevó a la artista estadounidense a romper récords en múltiples continentes.

La producción ofrece un vistazo íntimo a la vida de Taylor Swift mientras su tour generaba titulares a nivel global y movilizaba a millones de seguidores. El proyecto incluye testimonios y apariciones de artistas como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch y Travis Kelce, así como del equipo que acompañó a la cantante en el escenario y detrás de él. La intención del documental es mostrar el engranaje que hizo posible uno de los espectáculos más comentados de la década. Los episodios se estrenarán a partir del 12 de diciembre, con dos capítulos nuevos cada semana.

Ese mismo día llegará también a Disney Plus TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR | THE FINAL SHOW, la película del concierto grabada en Vancouver, Canadá, durante la última fecha de la gira. Esta versión incluye el repertorio completo de The Tortured Poets Department, álbum incorporado al show tras su lanzamiento en 2024.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Taylor Swift entra a la era de "Showgirl" con su nuevo álbum pop

Taylor Swift está en una radiante y nueva era: su 12º disco, "The Life of a Showgirl", muestra a la superestrella del pop animada, con canciones pegajosas sobre amor, matrimonio, éxito y... ajuste de cuentas.



El nuevo álbum solo necesitó 11 de horas desde su lanzamiento, un minuto después de la medianoche del viernes en Nueva York (04H01 GMT), para batir el récord del álbum más escuchado en un día completo en Spotify, informó el viernes la compañía.

La estadounidense de 35 años recurrió para este disco a los exitosos productores suecos Max Martin y Shellback, y su influencia es evidente.

"Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me parece tan acertado", publicó Swift en Instagram tras el lanzamiento, junto con fotos vestida de corista.

Publicidad

Invitada de lujo en la BBC, la estrella contó que su novio, el jugador de la Liga de Fútbol Americano Travis Kelce, fue el primero en escuchar su álbum. "Sabía que era el tipo de álbum que más le iba a gustar", agregó.

