The Life of a Showgirl de Taylor Swift, el álbum más reproducido en un solo día en Spotify

El nuevo disco de Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día en Spotify en lo que va de 2025, confirmó la plataforma este viernes.

Spotify había confirmado a principios de esta semana que el duodécimo trabajo discográfico de la cantante ya había batido el récord de la plataforma por mayor cantidad de pre-guardados para un álbum, al superar los cinco millones.

Swift lanzó el álbum a medianoche, menos de un año después de poner fin a su monumental 'The Eras Tour', la gira mundial con la que mostró su poderío en la industria como una de las figuras del pop más importantes de la actualidad.

Con 'The Life of a Showgirl', Swift se alejó de la introspección melancólica de 'The Tortured Poets Department' (2024) y los sonidos oscuros y reflexivos que habían marcado sus últimas producciones y en cambio retoma las bases del pop más clásico que marcaron sus primeras etapas, un poco gracias al retorno de los productores Max Martin y Shellback, con quienes trabajó en temas como 'Blank Space' o 'Shake It Off'.



Taylor Swift lanza su nuevo álbum 'The Life of a Showgirl' Foto: Instagram taylorswift / Mert Alas & Marcus Piggot

El disco, que celebra su vida entre bastidores tras la experiencia que vivió durante su más reciente gira, llega en un momento dulce para Swift, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y tras haber recuperado la propiedad de los masters de grabación de sus primeros seis álbumes.



Millones de copias vendidas

Además, 'The Life of a Showgirl' vendió 2,7 millones de copias en el primer día de su lanzamiento en EE.UU., según informó la empresa de seguimiento de datos Luminate, de acuerdo con Billboard.

Este hito marca la semana de lanzamiento más exitosa en la carrera de Swift y la segunda más exitosa en la historia. El primer lugar lo mantiene Adele, quien en 2015 vendió 3,4 millones de copias en su primera semana, una marca que la cantante estadounidense aún podría superar en los próximos cinco días.

'The Life of a Showgirl' también estableció un récord de ventas de vinilo en una sola semana, con 1,2 millones de copias vendidas desde su lanzamiento.

Swift ya había logrado esa marca el año pasado con 'The Tortured Poets Department' en sus primeros siete días, cuando vendió 859.000 copias, según la misma empresa de análisis de datos.

