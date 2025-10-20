Fariana le hizo homenaje especial al Joe Arroyo y sorprendió a sus fans

Oriunda de Medellín, Farina Pao Páucar Franco, conocida artísticamente como Fariana, le ha dado un estilo único a su forma de hacer música el cual le ha permitido romper barreras. No obstante, no ha dejado de lado sus raíces y, sobre todo, lo que significa ser colombiano en cada una de sus canciones.

Ahora, la paisa decidió hacerle un homenaje a uno de los artistas más importantes de la historia del país, como lo ha sido Joe Arroyo, que desde las playas del Caribe creó himnos que identifican a todo un país y, por eso, lanza ‘No Te Borro’, en donde la pista que samplea con audacia es el clásico ‘Sabré Olvidar’.

Fariana // Foto: suministrada

El videoclip recrea de manera simbólica el homenaje que la canción hace. El baile de Fariana, su performance en tarima y su llamativo atuendo totalmente blanco hacen un homenaje al sello personal del Joe Arroyo, evocando su legendaria presencia en el escenario, sus movimientos característicos y su particular manera de cantar.

"Evocar al Joe Arroyo fue un acto de homenaje, no solo musical sino cultural. Representa el alma de Colombia y quería llevar esa energía a un contexto moderno que conectara con la generación actual", expresó la artista.



Fariana sigue trabajando de cerca con la gente de su tierra y llevando un mensaje auténtico de lo que, según ella, representa una música sincera y llena de pasión. Prueba de ello fue su nominación al Latin Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Urbana’.

Los detalles visuales son un guiño sincero a uno de los artistas más icónicos de Colombia, celebrando su influencia, mientras la reimagina a través de la mirada moderna de Fariana.