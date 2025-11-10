Fer Ariza, el artista paisa que devuelve la alegría con estilo diferente

Medellín y música se volvieron dos palabras que van de la mano en el día a día de los antioqueños, tanto así que muchos artistas ven esta ciudad como la puerta al éxito, en especial cuando se trata del género urbano y sus derivados. Pero pocos se arriesgan a intentar ritmos más tropicales, a excepción de Fer Ariza, un cantante que se ha encargado de redefinir esa idea con un movido merengue mezclado con los toques sutiles del urbano.

“Ser de Medellín genera muchas expectativas; la vara está muy alta. Además, creo que como país todavía nos cuesta darnos la mano entre artistas. Pasaron muchos años antes de volver a ver colaboraciones entre artistas grandes y emergentes; hubo mucho ego de por medio. Hoy lo vivo más como una responsabilidad que como un privilegio. Pero igual, represento con orgullo mi tierra y mi país, venga de donde venga el artista”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Pero en una ciudad llena de trap y reguetón, el optó darle alegría a su manera de ver el arte y comenzó a trabajar desde el ritmo tropical del merengue que, en poco tiempo, conquistó millones de corazones y sus videos en canciones como “Love Pa’ Ti No Hay”, “Enamora2”, “”Sorneros”, entre otros, demuestran que el camino hacia lo alto va acercándose cada vez más a él.

“Aprendí a organizarme y a manejar mi carrera como una empresa musical. Creo que estudiar siempre suma. Le recomiendo a los jóvenes que estudien lo que les apasione, no lo que otros les impongan. Cuando uno aprende con gusto, todo fluye y se nota en los resultados”, añadió.



En una industria saturada de letras explícitas y tendencias fugaces, Fer Ariza representa una alternativa fresca. “No me gusta hacer música vulgar ni sexualizada, ni que hable de drogas o violencia. Lo que quiero es mostrar lo que somos como país: alegría, resiliencia y gratitud”, explicó.

Cada canción parte de una pregunta sencilla pero profunda: “¿Qué quiero dejarle a la gente? De esa reflexión nacen temas que pueden ir del amor al desamor, de la amistad a la gratitud, pero siempre con un hilo conductor: dejar un mensaje que perdure más allá del ritmo”.

Uno de los hitos recientes en su carrera es “Niña Bonita 2”, la esperada continuación del clásico de Chino y Nacho, esta vez con la participación de Ferariza.

El tema, incluido en el álbum Bailaditos de Nacho, marca un antes y un después para el colombiano.

