En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Fer Ariza, el artista paisa que devuelve la alegría con estilo diferente

Fer Ariza, el artista paisa que devuelve la alegría con estilo diferente

Con ritmos contagiosos y letras positivas, Fer Ariza redefine el sonido urbano desde Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad