Festival de música electrónica Beyond Wonderland llega por primera vez a Bogotá

El icónico festival Beyond Wonderland llega a Colombia por primera vez el sábado 9 de noviembre de 2019, día en el que hará su debut en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.

Beyond Wonderland traerá a miles de fans de la música electrónica un ambiente al de Alicia a través del País de las Maravillas, acompañado de una espectacular producción que lo ha puesto como uno de los festivales referentes en Norteamérica.

Desde su creación en 2010, Beyond Wonderland ha atraído a más de 400.000 fans en sus ediciones de San Bernardino, Mountain View, Seattle y Monterrey en México y ahora El Parque Salitre Mágico y sus atracciones será el marco del festival, permitiendo a los asistentes vivir una experiencia única en la ciudad, con un interminable mundo de color, personajes, carros alegóricos e inolvidables presentaciones en una experiencia única.

Beyond Wonderland será para mayores de 18 años y contará con dos localidades, General y VIP, esta última con acceso a una experiencia de confort y exclusividad. Las entradas en etapa early bird para el esperado evento saldrán a la venta el martes 2 de julio a las 10:00 a.m. a través de los canales oficiales de Eticket.