Fiesta y diversión, el sentido de Jessi Uribe en su 'Bochinche' musical

Ahora la música popular colombiana comenzó a dar un salto gracias a los artistas nacional, que, poco a poco, han evolucionado el género y agregando un estilo mexicano que les ha ayudado internacionalizar la música popular y uno de estos exponentes ha sido Jessi Uribe, quien, incluso, llegó hasta los Grammy anglo como nominado.

Pero buscando superar ese logro, Uribe continúa en su creación de música y, ahora, lanza un tema que habla un poco de la fiesta y diversión en torno a algo que suele darse en muchas de estas reuniones: 'El Bochinche', que le dan un toque al espíritu de pasarla bueno en cualquier escenario.

Compuesta por Cuitla Vega y Salvador Hurtado, y producida por el propio Jessi junto a Ricardo Torres, esta propuesta combina despecho, humor y ritmo fiestero. Con frases como “Prefiero que me jodan unos tragos a que me jodas tú”, la canción retrata la historia de quien se libera del juicio del hogar para entregarse a la celebración.

Asimismo, el 2025 apunta a que será un año de superación para el santandereano que querrá ponerme aún más alto su estilo musical y seguir conquistando público.