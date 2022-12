Flavia Dos Santos clasificó los penes según su forma

La sexóloga clasificó el órgano sexual masculino explicando que “hay varios penes distintos y cada uno tiene su capacidad de placer y sensibilidades distintas”. La clave está en saber encontrar la posición para ellos.

Bate o bastón: es un pene de gran tamaño, más o menos de 22 centímetros cuando está erecto, que podría ser incómodo durante la penetración.

Boomerang: que tiene una curvatura en la punta. Según Dos Santos, “un hombre que haya nacido con un pene boomerang, sabe utilizarlo. Las posiciones ni el placer son limitados”.

Con capucha: tiene una especie de capucha en el glande. Parece un hongo. “Normalmente son hombres que no fueron circuncidados. No pasa nada, no significa que no haya erección ni que no haya placer”, dijo.

Berenjena: es delgado en la base y más grueso en la punta. “Es un pene muy positivo para el sexo oral. El hecho que sea más grueso en la parte superior, es positivo porque toca más las paredes de la vagina”, agregó.

Zanahoria: es gordo en la base y delgado en la punta. “Cuando el pene berenjena penetra la vagina, produce mucho placer porque la base es más gruesa”, añadió Flavia.

Grand Canyon: que tiene muchas venas. La experta lo describió como “un pene que tiene la piel muy delgada y las venas muy salidas, entonces saltan mucho las venas durante la erección. Esto ayuda a la erección, porque hay mucha circulación”.

Baguette: muy delgado. Según ella, “este pene requiere más lubricación. Es muy placentero para las mujeres porque tiene mucha flexibilidad, movimiento fácil”.

Pequeño hongo: de 13 centímetros aproximadamente cuando está erecto. “Tiene una sensibilidad muy grande en la glande. Con un pene hongo pequeño, los hombres sienten mucho placer cuando son tocados en la parte superior. Por ejemplo, cuando se les practica sexo oral, estimulando esa parte”, aseguró.

Indeciso: que no tiene claridad en la curvatura. “Es un pene como un tornillo. Tiene una curva que no se sabe si va a la izquierda o derecha. El cuerpo va para la derecha y la punta un poco más a la izquierda. Es muy bueno, porque por sus curvaturas produce mucho placer, porque es capaz de masajear toda la cavidad vaginal. Un pene indeciso puede ser mejor que un pene grande”, expresó la sexóloga.