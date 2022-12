Frank Underwood de House of Cards llamó a Santos para que lo nomine al Nobel

El comercial es de una escena sacada de ‘House of Cards’ en la que un imitador de Juan Manuel Santos responde a una carta enviada por Underwoord, en la que tiene 10 segundos para reconsiderar su posición.



El imitador del presidente colombiano responde: “Of course, es muy fácil. Envíe fotocopia de la cédula ampliada al 150. Dos fiadores con finca raíz, el RUT actualizado, declaración de renta autenticada no mayor a tres meses, el paz y salvo del Icetex, y el certificado de ingresos y retenciones. Todo lo mete en un sobre de manila a Oslo.”



Este comercial se ajusta con la visita que hizo Juan Manuel Santos a Washington esta misma semana.



