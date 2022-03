Gleeden: la app que le permite a las mujeres tener aventuras fuera del matrimonio

Gleeden ha dado mucho de qué hablar, pues es una aplicación diseñada 100% por mujeres, para mujeres, pues son ellas quienes tienen el control total para elegir con quien tener una aventura fuera de su matrimonio.

En la página oficial de la app se lee: “La web nº1 de encuentros entre personas casadas! Tanto si buscas una aventura extraconyugal cerca de casa o un amante a miles de kilómetros durante tus viajes”.

Gleeden le ofrece un espacio privilegiado para contactar con toda seguridad con infieles del mundo entero de forma gratuita y con el plus de tener consejeros personalizados.

La comunidad de esta app ya supera los ocho millones y es referente en Latinoamérica y Europa. En el caso de Colombia lleva dos años funcionando y ya cuenta con cerca de 400.000 usuarios.

Entre los testimonios que se encuentran en la página, las personas cuentan cómo esta app les ha cambiado la vida al conocer nuevas personas que los hacen sentir vivos de nuevo.

“Gleeden ha cambiado muchas cosas en mi vida. Fiel desde los 17 años, tuve ganas de vibrar, de adrenalina, de seducir de nuevo, pero con toda discreción, porque me siento feliz con mi vida familiar y no quiero dejarlo todo. He conocido a muchos hombres encantadores, agradables y simpáticos, incluso estuve más de un año con el mismo amante. Compartimos muchos buenos momentos, veladas, fines de semana... encuentros carnales, pero no solo eso... Una auténtica historia de amor que no me esperaba.... Sentirme querida por otro hombre me ha permitido volver a confiar en mí misma y vivir un momento de felicidad, evadirme del día a día”, es uno de tantos testimonios.

Aunque algunos lo ven como un cambio de rutina y buscar una alternativa a la vida familiar, lo cierto es que el 30% de las personas que usan Greeelen continuaron sus relaciones con sus amantes, por lo que una cantidad considerable de personas han terminado con el corazón roto.

