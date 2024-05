Greeicy Rendón y Mike Bahía conmocionan a fans tras sorpresiva separación: “Nos estamos despidiendo”

Durante su más reciente presentación en Lima, Greeicy Rendón y Mike Bahía sorprendieron a su público con una inesperada noticia. En medio de su actuación, Mike Bahía reveló que la pareja se separará musicalmente, al menos en cuanto a presentaciones en vivo se refiere. El anuncio causó gran impacto entre los seguidores presentes en el estadio y en redes sociales.

"Con esta nos despedimos por un tiempo y espero que volvamos a cantar en unos años juntos. Es real, no lo saben, pero nos estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo", comentó Bahía ante miles de espectadores que grabaron el emotivo momento con sus celulares.

La decisión generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos especulan que la separación podría estar relacionada con un supuesto embarazo de Greeicy, quien se convirtió en madre por primera vez en abril de 2022. Comentarios como "van a despedirse de los escenarios porque ella está embarazada" y "Mike va a probarse con otro género musical" se difundieron rápidamente.

Por otro lado, otros usuarios consideran positivo que la pareja se tome un respiro y separen sus carreras, ya que incluso en programas como La Voz Kids suelen trabajar juntos.

"Está bien que separen sus carreras y se den un respiro mutuo porque hasta La Voz Kids lo hicieron juntos" escribió un seguidor. Otro añadió: "Me arrepiento de no haber ido a verlos cuando pude, ahora me tocará esperar mucho tiempo", fueron algunos de los comentarios de los fans en redes sociales.

En una reciente entrevista, Greeicy y Mike detallaron aspectos de su relación, desde quien se disculpa primero tras una discusión hasta quién es el más celoso. Durante la conversación, la pareja también abordó el tema de sus ingresos económicos, aclarando que dependen mucho de los proyectos que consigan. Greeicy indicó que “eso va variando, pero digamos que, si hablamos de este año (2023), de pronto yo tuve un poquito más de movimiento económico”.

El que hayan elegido inicialmente Lima para dar esta noticia tiene relevancia, ya que ambos artistas tienen una significativa base de seguidores en Perú. La revelación se realizó en el marco del Lima Music Fest, donde la presentación de ambos artistas era muy esperada. El hecho de que ambos decidieron comunicar una pausa en sus actuaciones conjuntas en vivo añade un peso emocional para quienes asistieron al evento.

La noticia de su separación musical llega después de años de éxito conjunto en los escenarios, colaboraciones en diversas canciones y participaciones en programas de televisión. Actualmente, la pareja se muestra optimista respecto al futuro de sus carreras individuales y mantienen que esta separación es temporal. "Volveremos, lo prometo", aseguró Mike.

Las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo en la carrera musical de Mike Bahía también surgieron, con comentarios sobre su interés en explorar otros géneros musicales. Sin embargo, no se ha proporcionado más información oficial al respecto.

"No estamos despidiendo de cantar juntos en los escenarios por un tiempo. Pero volveremos, lo prometo", recalcó Bahía.

La relación personal y profesional entre Greeicy Rendón y Mike Bahía siempre ha sido tema de interés público, especialmente considerando su química tanto en el escenario como fuera de él. Juntos, han logrado consolidar una de las parejas más queridas y seguidas en el ámbito musical.

Para los fans, la noticia es agridulce. Aunque la separación temporal es un golpe, queda la esperanza de verlos nuevamente compartiendo su música en el futuro en los escenarios. Mientras tanto, seguirán atentos a los próximos pasos de cada uno como solistas y los nuevos caminos que puedan tomar sus carreras.