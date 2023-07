Harrison Ford se despide del personaje de Indiana Jones con "El Dia del Destino"

El sábado, 1 de julio, en El Radar, el periodista Miguel Garzón, entrevistó al célebre actor Harrison Ford, protagonista de la saga de películas de Indiana Jones, quien está promocionando el estreno de la última versión de esta producción titulada "El Día del Destino” junto al director James Mangold.

Muchas personas crecieron viendo las películas de Indiana Jones, pero las nuevas generaciones no saben quién es este personaje, al preguntarle a Harrison Ford ¿quién es Indiana Jones?, su respuesta fue: “Es tu padre, es tu abuelo, es tu mejor amigo, es un personaje creado para contar una historia y la historia se trata de todos nosotros”.

“Ya sabes, siempre he dicho que las películas de Indiana Jones se tratan de la diversión que puedes tener en el cine. En lugar de la arqueología, creo que es una armadura maravillosa para crear una experiencia cinematográfica”, agrego el actor oriundo de Chicago.

El director, James Mangold, dio detalles del trabajo de rejuvenecimiento con efectos digitales (CGI) que realizaron y el tiempo que tomo darle una apariencia mucho más joven a Harrison Ford.

“Como la mayoría de las cosas, los efectos visuales son una especie de lugar de encuentro entre la ciencia y el arte. Creo que tuvimos la suerte suficiente, y sentí esto cuando empezamos, que estábamos en un momento en el que los artistas de efectos visuales podrían acercarse a ver lo que hemos hecho antes, que siempre se siente rígido y plástico,

y creo que parte de lo que quería hacer, y parte de donde sentí que la gente se metió en problemas antes, fue la forma en que se filmó, pero creo también fue que no creo que la tecnología estuviera allí todavía, para permitir que el actor llevara sus sentimientos honestos en pantalla”, afirmó James Mangold.

Indiana Jones es un héroe de acción que corre, salta y nada al preguntarle a Harrison Ford si todavía recuerda cómo se maneja el lazo, él contestó: “Sí, recuerdo cómo, fue doloroso aprender, pero sería más doloroso olvidar lo que aprendí, el látigo es algo complicado, pero me alegra volver a familiarizarme con él, a pesar de que no es algo que use todos los días cuando no estaba grabando”.

Preguntar sobre si existía alguna versión del director diferente a la que verá el público en las pantallas, a lo que James Mangold respondió: “Es la que vas a ver (…) Nunca recibí una orden para cambiar nada, así que todo es mío, tómalo o déjalo”.

Miguel Garzón, no dudo en lanzar una última pregunta respecto de si esta sería la última aventura de Indiana Jones y el director dijo: “Si sí, ésta verdaderamente es la última”.

Vea la entrevista completa aquí: