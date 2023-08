Hijo de Giovanny Ayala llegó a Yo Me Llamo; Amparo quedó sorprendida: "Cantas mejor que el original"

En la más reciente emisión del programa Yo Me Llamo , un concursante logró llamar la atención de los jueces y el público por su asombrosa imitación del reconocido intérprete de música popular, Giovanny Ayala. El joven, identificado como Miguel Ayala, se presentó ante el panel de jueces con una interpretación tan sorprendentemente precisa que generó reacciones entusiastas.

Los jueces Pipe Bueno y César Escola expresaron su aprobación al imitador, otorgándole un voto positivo. No obstante, la atención se centró en la icónica Amparo Grisales, cuya justificación para no presionar el botón verde se destacó por su aguda observación. "Para mí no te llamas porque cantas mucho mejor que el original", declaró la jurado.

La revelación más impactante se produjo cuando César Escola, intrigado por la elección de imitar a Giovanny Ayala, cuestionó al joven concursante sobre su motivación. Miguel Ayala reveló con emoción que el cantante que personificaba era, en realidad, su propio padre. Ante esta revelación, Amparo Grisales no pudo contener su sorpresa y entre risas bromeó diciendo: "Me va a matar el papá", mientras cubría su rostro con las manos, mostrando cierta vergüenza ante la situación.

La similitud física entre padre e hijo no pasó desapercibida, y César Escola no dudó en comentar sobre el parecido innegable entre los dos, haciendo referencia al refrán popular "de tal palo tal astilla". Escola también hizo mención de que el cantante y el joven concursante habían colaborado previamente en proyectos musicales.

Publicidad

Miguel Ayala, de 18 años de edad, es el hijo menor del destacado compositor y cantante Giovanny Ayala, nacido en Granada el 2 de mayo de 1976. Giovanny Ayala ha compartido su orgullo y apoyo hacia su hijo a través de sus redes sociales.