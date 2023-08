“Me da mucha bronca que no dejen huella”: Amparo Grisales a 'Grupo Bronco' en Yo Me Llamo

Al ritmo de la famosa canción 'Que no quede huella', 'Grupo Bronco' llegó al escenario de Yo Me Llamo con un look impecable, pues todos los integrantes de la agrupación iban de traje rojo con sombrero, muy parecidos a los originales, según los jurados.

Sin embargo, al momento de interpretar la canción, el artista que imitó al vocalista Lupe no logró convencer a ninguno de los jurados, pues consideraron que la voz no se parecía en nada. Una de las más ofendidas e indignada fue Amparo Grisales, quien aseguró que le dio bronca que no hubieran dejado huella en el programa.

“Todos se ven divinos, pero saben porque nos da bronca, de repente empiezan a cantar y qué tristeza que cantan tan mal. Ninguno de ustedes canta para que hagan a Lupe (...) Llevan dos años con este vocalista, deberían cambiarlo para que venga el otro año. Que pesar, hay unas bandas tan hermosas, pero el vocalista siempre queda mal”, comentó Amparo Grisales luego de ver la presentación del grupo mexicano.

Por su parte, César Escola y Pipe Bueno también se vieron ofendidos y oprimieron el botón rojo, dejando a ‘Grupo Bronco’ sin posibilidad de continuar en el programa.



Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Los jurados que han estado en Yo Me Llamo

Desde hace varias temporadas la música popular se convirtió en protagonista de Yo Me Llamo; primero fue Pipe Bueno en 2017 que participó como jurado -que vuelve en esta nueva temporada-, además de la participación de Yeison Jiménez (2021) y Jessi Uribe (2019).

Publicidad

También expertos en imitación de voz han estado sentados en la mesa de jurada, como es el caso de Belkis Martínez (2015), Jairo Martínez (2011-2014) y Luz Amparo Grisales (2011-2014). También ha estado Julio Sabala.

Le puede interesar: