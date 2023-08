“No le entendí nada”: Amparo Grisales se desilusionó con Martín Elías de Yo Me Llamo

Una gran expectativa causó el participante que se presentó en Yo Me Llamo como Martín Elías, pero, poco a poco, todo quedó como una ilusión. Cuando entró al escenario del programa musical, los jurados se emocionaron por el gran parecido físico que tenía con el artista original, sin embargo, cuando empezó a cantar, todo dio un giro.

El concursante decidió interpretar la reconocida canción ‘Látigo’, pese a su buena actitud en el escenario, no pudo convencer a los jurados, quienes quedaron con los crespos hechos, pues tenían la ilusión de que pudiera integrar la escuela de Yo Me Llamo.

Luego de su actuación, Amparo Grisales , quien fue la primera en oprimir el botón rojo, expresó que no entendió la pronunciación de Martín Elías en la canción, situación que no ocurre con el artista original, aunque reconoció que no es fácil interpretarla.

“Yo no entendí nada. Y si algo heredó de su papá fue cantar maravillosamente, ¿qué le pasó? ¿Esta es la nueva ola del vallenato?”, lo cuestionó.



Asimismo, el maestro César Escola le preguntó al muchacho si había tomado algún analgésico antes de la presentación, pues la vocalización no había sido la mejor y por eso no coincidía el color de la voz.

Martín Elías intentó una segunda oportunidad al interpretar un verso para Amparo Grisales, pero no pudo revertir su destino. Incluso Pipe Bueno comentó que, de pronto, le habría ido mejor como Diomedes Díaz, y oprimió el otro botón rojo.

“Se hizo lo que se pudo. Con el favor de Dios vamos a seguir continuando con la historia y legado de la familia Díaz. No soy Díaz, pero llevo el vallenato en el alma”, dijo el concursante al retirarse del escenario de Yo Me Llamo.

¿Cómo avanzan los participantes en Yo Me Llamo?

Los concursantes deben recibir tres votos a favor para pasar directamente a la escuela de Yo Me Llamo, si solo reciben dos, deberán pulir sus personajes y volver a presentarse en una ronda de “repechaje” o serán eliminados.

