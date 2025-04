Hijo de Martín Elías habla sobre cómo maneja su vida artística: "Este es un mundo pesado"

Martín Elías Jr. ahora sigue los pasos musicales de su padre, y ante esto habló en una entrevista en Noticias Caracol sobre lo que conlleva seguir el legado musical. El joven de 17 años destacó que quien siempre lo ha acompañado en su recorrido es Caya Varón, su madre.

Cabe destacar que Martín Elías Jr. , es hijo del artista vallenato Martín Elías y nieto de Diomedes Díaz, quienes según asegura son su mayor inspiración para seguir con el legado de la familia que se ha caracterizado por su talento en la música vallenata.

El joven cantante de vallenato comentó que dentro del mundo artístico, y particularmente en el género vallenato, existen muchos mitos y creencias relacionadas con la infidelidad, el consumo de alcohol y otros excesos. Aunque admitió que estos comportamientos pueden ser comunes en ese ambiente, Martín Elías Jr. destacó la influencia positiva de su madre, cuyas enseñanzas le han ayudado, a sus 17 años, a tomar decisiones acertadas. “Mi mamá siempre fue muy estricta con las normas; su palabra favorita es ‘hábitos’”, expresó.

Comentó además que en su rutina diaria hay hábitos que ya considera "innegociables", como pasar tiempo con Dios, leer unos minutos al día, acostarse temprano y evitar quedarse despierto usando el celular. “Al principio me costaba. Cuando era más joven pensaba: ‘cuando cumpla 18 voy a hacer lo que quiera, me voy de la casa’. Pero ahora que estoy cerca de esa edad, me doy cuenta de que, para el mundo al que me enfrento, es mejor mantener esos hábitos”, señaló.

Publicidad

El hijo de Martín Elías está por comenzar una nueva etapa en solitario, al iniciar sus estudios en Barranquilla. Sin embargo, ha recalcado que le ha pedido a su madre que lo siga acompañando en su carrera musical como parte de su equipo. "Este es un entorno difícil, no solo por la industria musical, sino por todo lo que lo rodea: los vicios, el alcohol... Yo tengo pareja y vengo de una cultura vallenata donde el 99 % son infieles . Mi anhelo es llegar al matrimonio, tener hijos y brindarle una buena vida a la madre de mis hijos, sea ella u otra persona. Quiero ser un esposo y un padre presente", expresó.

Cabe destacar que el joven según lo expresado en la entrevista busca seguir en el mundo musical, donde lleva trabajando durante muchos años para contribuir a este genero musical.