¿Hubo besos? Luisa Fernanda W confesó lo que realmente pasó con Pipe Bueno

En un Instagram Live, Luisa Fernanda W aseguró que jamás se besó con Pipe Bueno. Añadió que si hubiera sido cierto habría varias pruebas.

“Yo veo a dos personas reconocidas besándose saco el celular y tomo fotos, videos y los subo a todas las redes”, sostuvo.

El comentario de Luisa Fernanda hizo que Pipe Bueno respondiera jocosamente. ¿Quién no quisiera chuparle trompa a esa trompa tan grande que vos tenés? (....) ojalá, que rico (…) me pusieron a chupar trompa y yo ni me acuerdo”.

Las declaraciones de ambas celebridades se conocen luego de que los relacionaran sentimentalmente en el Festival Vallenato.

