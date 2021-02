"Igual van a terminar", le dicen a 'La Liendra' y a Dani Duke tras hacerse tatuajes idénticos

'La Liendra' y Dani Duke sellaron su amor con un tatuaje, así lo documentaron en sus redes sociales y cientos de sus seguidores quedaron sorprendidos por este arriesgado gesto de amor.

El influenciador Mauricio Gómez, como realmente se llama, compartió con sus fanáticos videos del momento en el que le hizo el diseño con su actual novia, quien no ocultó su felicidad por su nuevo tatuaje.

Dani Duke se tatuó una carita feliz en la mano y 'La Liendra' bromeó con tener disponibilidad para realizarles otros diseños a sus seguidores.

“Tengo disponibles algunas fechas y aquí pueden ver cómo quedó”, dijo en tono de broma. Además, escribió “no quedó tan mal”.

Ahora la pareja tiene un tatuaje similar en la mano, algo que ha causado todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues muchos afirmaron que es muy apresurado para que se tatúen juntos.

"Dios los hace y ellos se encuentran", "solo llevan como dos horas de relación", "igual van a terminar", "no me tatuaría con mi pareja", "ni en sueños me hago esa vaina", son algunos de los comentarios en las redes sociales.

A continuación mire el video del momento en el que La Liendra le tatúa la mano a Dani Duke: