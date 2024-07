J Balvin enternece las redes sociales con fotos del bautizo de su hijo

J Balvin enterneció las redes sociales al compartir fotos del bautizo y cumpleaños de su hijo con un emotivo mensaje. En las fotos se puede ver al cantante con el bebé en brazos, además también se ve al niño con el sacerdote, quien sería el que lo bautizó. Según lo descrito por el artista, el bautizo se realizó en la ciudad de Medellín.

Cabe destacar que el cantante no ha hecho público el rostro del bebé y aún no se sabe cuándo dejará verlo, por lo que en las fotos compartidas no se puede ver el rostro del niño.

En los últimos años, el artista ha mostrado enfoque en su familia, especialmente en su hijo Rio, fruto de su relación con la modelo Valentina Ferrer. El bebé, quien nació en el 2021, sacó otra faceta del cantante al convertirse en padre.

A pesar de sus ocupaciones, deja ver que trata de sacar tiempo para su familia y estar presente en las fechas especiales de su hijo, en este caso el bautizo y cumpleaños.

En el carrusel de fotografías compartidas por J Balvin también se puede ver que asistieron importantes amigos y seguidores del cantante, quien posó junto a otras celebridades como Juan Guillermo Cuadrado.

El mensaje con el que compartió las fotos fue el siguiente: “Medallo es cosa de locos. Celebramos el bautizo y cumpleaños de Rio, compartir con los fans que amo (me regalaron mucho café) y parché con mis parceros. No veo la hora de volver”, indicó J Balvin en sus redes sociales.

Ante la publicación, los comentarios no dieron espera, pues varios de sus fanáticos se pronunciaron.

“Pensé que era Maluma el padrino”, “Dios los bendiga siempre”, “El verdadero niño de Medallo”, “Los amo”. Lo anterior fueron algunos de los comentarios que hicieron amigos del cantante y seguidores.