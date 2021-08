La modelo y presentadora Jessica Cediel reveló la razón por la que no le gustó como le quedaron sus cicatrices tras operación por biopolímeros.

Cediel dijo que la cicatrices no se tapan con la tanga.

"Mis cicatrices van bien, son una marca de guerra, de batallas ganadas, no quedaron como yo quería, pero las amo. No cicatricé bien entonces se me salen de la tanga, no se esconden de la tanga, pero yo las recibo yo las amo", dijo Jessica en Instagram.



Asimismo, descartó que se encuentre enamorada, pero no descarta convertirse en madre.