Jesús Antonio Vélez: el hombre que recomendó Andrés Cepeda a presentarse en Yo me llamo

Jesús Antonio Vélez sorprendió a Andrés Cepeda cuando interpretó ‘Fuiste mía un verano’ de Leonardo Favio y Vico Berti en el escenario de La Voz Senior.

Aunque el hombre de 71 años no pudo continuar su camino en el programa porque ninguno de los entrenadores se volteó, Cepeda no dudó en reconocer que Vélez tenía la voz muy parecida al interprete original de esa canción y lo invitó a que “se presente en Yo me llamo”.

“Creo que le iría muy bien imitando a Leonardo Favio. Seguramente puede tener un lugar en ese concurso”, dijo.

Aunque finalizó su participación en La Voz Senior, Jesús Antonio expresó que se sentía contento por haber estado en el programa y contó que vive de la música cantando en diferentes lugares como buses y restaurantes.

“Yo vivo de la música. Trabajo en los buses, barrios, restaurantes, junto con mi hijo, quien es muy fan de Jesús Navarro”, comentó.

Vea la presentación de Jesús Antonio Vélez en La Voz Senior: